Hara opasna bakterija, odnijela tri života: Stručnjaci u nevjerici, ovo su simptomi

Opasna bakterija Haemophilus influenzae tip b (Hib) širi se Njemačkom. Tri su osobe umrle, a mnoge su u kritičnom stanju. Identificirano je već 13 slučajeva zaraze, njih devet u Hamburgu, dva u Mecklenburgu-Zapadnom Pomeraniji, a po jedna osoba u Donjoj Saskoj i Berlinu.

Gotovo su svi imali upalu pluća, devetero pacijenata dobilo je sepsu, a jednoj je osobi dijagnosticiran meningitis.

Ono što se događa, napominju stručnjaci, nije uobičajeno. Naime, Haemophilus influenzae, poznata bakterija koja se povezuje s dječjim bolestima, sada pogađa odrasle osobe između 26 i 58 godina starosti. Institut Robert Koch objavio je da su zarazom posebno pogođeni beskućnici i ljudi koji su konzumirali drogu na Glavnom kolodvoru u Hamburgu, a mnogi zaraženi nisu bili cijepljeni.

"Ljudi koje trenutačno pogađa ova bakterija nisu bili označeni kao rizična skupina za Hib infekcije. Pretpostavljamo da uporaba droga ili čak pothranjenost posebno pogoduju invazivnoj Hib zarazi", objasnila je Susanne Glasmacher iz Instituta Robert Koch za njemački RTL.

Iako su do sada samo određene skupine obolijevale od teškog oblika bolesti, Hib se može nalaziti i u tijelima zdravih ljudi i prenositi dalje.

Kako se prenosi bolest?

"Odrasli mogu biti kolonizirano Hib-om, ali zdravi ljudi mogu eliminirati patogen", dodaje Glasmacher.

Bakterija se može prenijeti kapljičnom infekcijom pri kašljanju, kihanju ili prilikom dijeljenja cigareta i boca za piće, te može biti kobna za imunokompromitirane osobe.

"Hib bakterije mogu uzrokovati upalu pluća, meningitis ili trovanje krvi, a sva se stanja moraju hitno liječiti antibioticima u bolnici", upozoravaju iz Instituta.

Budući da Hib inače pogađa malu djecu, u Njemačkoj je do sada cijepljenje bilo namijenjeno mlađima od pet godina ili određenim rizičnim skupinama.

Hib je bakterija koja uzrokuje razne vrste infekcija, ali i one po život opasne. Živi u ljudskom nosu i grlu i obično ne uzrokuje bolest, no ako se proširi po organizmu, može dovesti do ozbiljnih stanja. Dojenčad i mala djeca do pet godina su u najvećem riziku za teži oblik bolesti, stoji na stranicama našeg Zavoda za javno zdravstvo.

Postoji šest serotipova Haemophilus influenzae, no tip b je najopasniji i do pojave cjepiva često je uzrokovao ozbiljne bolesti. Hib uzrokuje infekcije poput upale uha, upale sinusa ili bronhitisa, ali ako postane invazivan i prodre u tekućine koje su primarno sterilne i ne sadrže mikroorganizme može izazvati i po život opasne bolesti kao što su meningitis (više od polovice svih slučajeva), upala pluća, sepsa, epiglotitis (oticanje u grlu), celulitis (upala potkožnog tkiva) i infektivni artritis (upala zglobova).

Simptomi

Čak i uz pravilno liječenje, mogu ostati trajne posljedice kao što su gubitak sluha, sljepoća, epileptički napadaji, gubitak udova, poteškoće u učenju, ali i smrt.

Simptomi Hib infekcije ovise o tome koji je dio tijela zahvaćen, a mogu uključivati visoku temperaturu, otežano disanje – dojenčad mogu ispuštati zvukove krkljanja, biti pospanija nego inače ili ih je teško probuditi, plavu, sivu, blijedu ili mrljastu kožu, usne ili jezik, osip koji izgleda poput malih modrica ili krvarenja ispod kože i ne nestaje kada ga pritisnete čašom, glavobolju, grlobolju, otečene ili bolne zglobove.

Hib bakterije mogu živjeti u nosu i grlu mnogih zdravih ljudi i do šest mjeseci, a da ne uzrokuju nikakve probleme (kliconoše). Međutim, kliconoše ga ipak mogu prenijeti i uzrokovati da se drugi razbole, što je najčešći način zaražavanja.

