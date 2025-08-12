Povratak smrtonosne bakterijske infekcije izazvao zabrinutost u Europi: Koliko je opasan Hib?

Nedavna pojava smrtonosne bakterijske infekcije u Hamburgu, koja je odnijela nekoliko života, izazvala je zabrinutost diljem Europe. Uzročnik je Haemophilus influenzae tip B (Hib), bakterija koja je zahvaljujući cijepljenju postala rijetkost, no ovaj slučaj podsjeća na njezinu opasnost, osobito za nezaštićene skupine. Iako ime podsjeća na gripu, ova bakterija nema nikakve veze s virusom influence, ali može izazvati teške bolesti poput meningitisa i sepse. Dok njemačke zdravstvene vlasti smiruju javnost, postavlja se pitanje što je točno Hib i postoji li rizik za Hrvatsku.

Što je Haemophilus influenzae?

Haemophilus influenzae (hemofilus influence) je bakterija koja obično bezopasno obitava u nosu i grlu zdravih ljudi. Međutim, ako dospije u dijelove tijela koji su inače sterilni, poput krvi ili tekućine koja okružuje mozak i leđnu moždinu, može izazvati teške, invazivne infekcije.

Postoji šest inkapsuliranih (zaštićenih kapsulom) serotipova ove bakterije, označenih slovima od 'a' do 'f', te neinkapsulirani (neketipizirani) sojevi (NTHi). Kapsula čini bakteriju otpornijom i opasnijom. Povijesno gledano, najopasniji je bio tip B (Hib), koji je prije uvođenja cjepiva bio vodeći uzrok bakterijskog meningitisa kod djece mlađe od pet godina.

Koje bolesti uzrokuje i koji su simptomi?

Invazivna Hib infekcija može se manifestirati kroz niz ozbiljnih stanja, a simptomi ovise o zahvaćenom dijelu tijela. Najčešće bolesti su:

Meningitis: Upala moždanih ovojnica, najteži oblik bolesti. Simptomi uključuju vrućicu, jaku glavobolju, ukočen vrat, mučninu, povraćanje i zbunjenost.

Sepsa (trovanje krvi): Bakterija u krvotoku. Simptomi su vrućica, zimica, umor, bol u trbuhu, tjeskoba i otežano disanje.

Epiglotitis: Opasna upala epiglotisa (poklopca grkljana) koja može blokirati dišne putove. Manifestira se jakom grloboljom, otežanim gutanjem i disanjem te slinjenjem.

Upala pluća (pneumonija): Infekcija pluća s kašljem, vrućicom, znojenjem i bolovima u prsima.

Septički artritis: Upala zglobova uzrokovana infekcijom.

Iako se inkubacija točno ne zna, vjeruje se da se simptomi razvijaju unutar nekoliko dana od zaraze. Bakterija se širi kapljičnim putem, kašljanjem i kihanjem, slično prehladi.

Cjepivo koje je promijenilo sve

Uvođenje cjepiva protiv Hiba dramatično je smanjilo učestalost ove bolesti. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je cjepivo uvedeno krajem 1980-ih, broj teških Hib infekcija kod djece pao je za više od 99%. Slični rezultati vidljivi su diljem Europe, uključujući Njemačku, gdje su studije pokazale da je Hib postao iznimno rijedak.

U Hrvatskoj je cjepivo protiv Hiba dio obveznog kalendara cijepljenja od 2002. godine i daje se djeci u nekoliko doza tijekom prve godine života. Zahvaljujući visokoj procijepljenosti, Hib je i kod nas postao rijetka bolest.

Ipak, s potiskivanjem Hiba, u prvi plan su došli drugi sojevi. Danas većinu invazivnih bolesti uzrokovanih hemofilusom, osobito kod starijih osoba i novorođenčadi, uzrokuju neketipizirani sojevi (NTHi), za koje cjepivo ne postoji. Studije također pokazuju porast otpornosti NTHi sojeva na ampicilin, što otežava liječenje.

Izbijanje u Hamburgu: Povratak starog neprijatelja

Slučaj u Hamburgu, gdje je zabilježeno 16 infekcija i tri smrtna slučaja, specifičan je jer ga je uzrokovao upravo Hib, soj protiv kojeg postoji cjepivo. Prema Robert Koch Institutu, njemačkoj krovnoj instituciji za javno zdravstvo, zaražene su uglavnom odrasle, marginalizirane osobe, poput beskućnika i ovisnika, od kojih mnogi vjerojatno nisu bili cijepljeni. Njihov oslabljeni imunitet zbog loših životnih uvjeta i drugih bolesti čini ih izrazito podložnima teškim oblicima infekcije.

Stručnjaci naglašavaju da za opću, zdravu i cijepljenu populaciju nema razloga za veliku zabrinutost. Ovaj događaj, međutim, služi kao snažan podsjetnik da se bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem lako vraćaju u nezaštićenim "džepovima" populacije.

Postoji li opasnost za Hrvatsku?

Rizik od širenja epidemije Hiba u Hrvatskoj je iznimno nizak. Glavni razlog je visoka stopa procijepljenosti djece, koja stvara kolektivni imunitet i sprječava cirkulaciju bakterije u široj populaciji. Slučaj iz Hamburga je lokaliziran na specifičnu, visoko rizičnu i necijepljenu skupinu te ne predstavlja izravnu prijetnju za turiste ili opću populaciju u Hrvatskoj.

Liječenje invazivnih infekcija hemofilusom provodi se antibioticima u bolničkim uvjetima. No, čak i uz liječenje, posljedice mogu biti teške, uključujući trajno oštećenje mozga, gubitak sluha ili udova. Zato je prevencija cijepljenjem ključna. Iako je Hib u velikoj mjeri pobijeđen, važno je nastaviti s programima cijepljenja i pratiti epidemiološku situaciju, uključujući i druge sojeve ove bakterije, poput sve prisutnijeg NTHi.

