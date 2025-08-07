Znanstvenici otkrili neočekivani uzrok jednog od najčešćih karcinoma: 'Više je ljudi sa skrivenim poremećajem'

Uobičajeni tip humanog papiloma virusa (HPV) mogao bi biti opasniji nego što smo mislili. Virus poznat kao beta-HPV dosad se u rijetkim slučajevima povezivao s razvojem raka kože tako da pogoršava oštećenja izazvana UV zračenjem, no nova studija sugerira da on zapravo može preuzeti kontrolu nad stanicama tijela i izravno potaknuti rast karcinoma.

Do ovog otkrića došlo se proučavanjem slučaja 34-godišnje žene koja je potražila medicinsku pomoć zbog planocelularnog karcinoma kože (cSCC) na čelu. Njezini su se tumori opetovano vraćali, čak i nakon imunoterapije i kirurških zahvata.

DNK integrirao u tumor

Detaljna genetska analiza otkrila je nešto iznenađujuće: beta-HPV se zapravo integrirao u DNK tumor žene, gdje je proizvodio virusne proteine koji su pomogli rastu karcinoma. Do sada nikada nije bilo zabilježeno da se beta-HPV integrira u staničnu DNK, a kamoli da aktivno održava karcinom.

''To sugerira da možda postoji više ljudi s agresivnim oblicima cSCC-a koji imaju skriveni imunološki poremećaj i mogli bi imati koristi od tretmana usmjerenih na imunološki sustav'', kaže imunologinja Andrea Lisco iz Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti (NIAID).

Pacijentica imala nasljedni poremećaj

Žena koja je bila predmet ove studije imala je nasljedni imunološki poremećaj koji je sprječavao njezine T-stanice da napadnu HPV. Iako su testovi pokazali da je njezin imunološki sustav još uvijek mogao popravljati oštećenja DNK izazvana UV zračenjem – što je uobičajeni uzrok cSCC-a – oslabljene T-stanice omogućile su beta-HPV-u da zarazi stanice kože i potakne razvoj karcinoma.

Imunokompromitirana žena također je bila liječena zbog drugih bolesti povezanih s HPV-om, uključujući bradavice na koži i u usnoj šupljini. Kada je otkriven uzrok njezine bolesti, pacijentici je izvršena transplantacija matičnih stanica koštane srži kako bi se disfunkcionalne T-stanice zamijenile zdravima. Time je uklonjen agresivni rak kože i drugi problemi uzrokovani HPV-om, a nijedan se od njih nije vratio tijekom trogodišnjeg razdoblja praćenja.

U rijetkim slučajevima virusi mogu imati razorne učinke

''Ovo otkriće i uspješan ishod ne bi bili mogući bez zajedničke stručnosti virusologa, imunologa, onkologa i transplantacijskih specijalista, koji su svi radili kao tim'', kaže Lisco.

Studija ni na koji način ne umanjuje ulogu UV zračenja kao uzročnika raka kože, ali pokazuje da postoje i drugi čimbenici. U rijetkim slučajevima poput ovog, virusi koji su inače bezopasni mogu imati razorne učinke kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom.

To naglašava potrebu za ciljanom, personaliziranom terapijom protiv raka, koja bi mogla biti učinkovitija od konvencionalnih i generičkih pristupa. Vjerojatno ova žena nije jedina osoba s ovakvom kombinacijom stanja.

Stalno poboljšanje

Nadu daje napredak u borbi protiv srodne bolesti. Alfa-HPV poznat je kao uzročnik mnogih karcinoma vrata maternice i grla, a široko rasprostranjeno cijepljenje protiv tog virusa rezultiralo je drastičnim padom smrtnosti od tih vrsta raka.

Iako univerzalni lijek za rak još uvijek nije pronađen, i dalje bilježimo stalno poboljšanje u stopama preživljavanja i oporavka kod mnogih vrsta raka, uključujući cSCC, a novo istraživanje trebalo bi dodatno pridonijeti tom trendu.

''Ovo otkriće moglo bi potpuno promijeniti način na koji razmišljamo o razvoju, a posljedično i o liječenju cSCC-a kod osoba koje imaju narušenu funkciju imunološkog sustava'', zaključuje Lisco, a prenosi ScienceAlert.

