Četvrti dan u Barceloni donio iznenađenje: Nova momčad se pojavila i uzburkala testiranje

Iako je do početka nove sezone Formule 1 ostalo još gotovo mjesec dana, zakulisno zagrijavanje već je u punom jeku. Testiranje u Barceloni, koje se odvija iza zatvorenih vrata, ušlo je u svoj četvrti dan i donijelo neke važne pomake. Nakon što smo prve dane pratili stabilnost i prikupljanje kilometara, četvrtak je konačno donio i novo ime na stazi.

Najviše pažnje ponovno je privukao Mercedes, koji je nastavio neumorno skupljati podatke. George Russell i Andrea Kimi Antonelli ponovno su dijelili obveze, kombinirajući duge dionice s kraćim izlascima na stazu kako bi se testirali različiti režimi pogonske jedinice. Iako je Russell prema neslužbenim vremenima bio najbrži s krugom od 1:16.6, u Mercedesu ionako ne skrivaju da im vremena u ovoj fazi nisu prioritet. Ključna riječ ostaje – kilometraža. A u tom segmentu njemačka momčad zasad stoji uvjerljivo najbolje.

S četvrtim danom Mercedes je ujedno iskoristio i sva tri dopuštena testna dana u Barceloni. W17 se pokazao pouzdanim, bez većih zastoja, a povratne informacije vozača bile su pozitivne. Antonelli je nakon vožnji poručio kako momčad u Bahrain može stići s velikom dozom samopouzdanja, unatoč sitnim problemima koji su u međuvremenu uspješno otklonjeni.

Na suprotnoj strani spektra, Aston Martin se pojavio tek pred kraj dana. Nakon što su automobil dopremili na stazu u srijedu, odlučili su pričekati dok AMR26 ne bude u potpunosti spreman. U posljednjem satu testiranja Lance Stroll odradio je pet krugova u još neobojenom bolidu koji je dizajnirao Adrian Newey. Već na prvi pogled, bočne stranice i poklopac motora djelovali su drukčije u odnosu na konkurenciju. Ipak, dan za Aston Martin nije prošao bez zastoja, Stroll se zaustavio na stazi neposredno prije kraja sesije, što je izazvalo kasnu crvenu zastavu. Fernando Alonso trebao bi preuzeti bolid posljednjeg dana testiranja.

McLarenov četvrtak bio je znatno kraći nego planirano. Oscar Piastri je preuzeo MCL40 i odradio 48 krugova, no momčad je u poslijepodnevnim satima ostala u garaži zbog problema sa sustavom goriva. Australski vozač naglasio je da je bilo važno vratiti se na stazu u novom bolidu, ali i da momčad sada ima jasan zadatak prije nastavka testiranja. Tehnički direktor Mark Temple pojasnio je da je složenost bolida zahtijevala detaljnu analizu kako bi se kvar u potpunosti razumio.

Ferrari je, pak, konačno dočekao suhe uvjete. Lewis Hamilton odradio je čak 85 krugova u SF-26, iako mu je dan započeo manjim izlijetanjem u 11. zavoju zbog hladnih guma. Unatoč tome, Britanac je bio zadovoljan količinom odrađenog posla i uvjetima na stazi.

Među jutarnjim vozačima bio je i Liam Lawson u bolidu Racing Bullsa, čime je i ta momčad potrošila sva tri dana testiranja. Cadillac se vratio na stazu drugi put, ovoga puta sa Sergiom Perezom za upravljačem.

Četvrtak su preskočili Alpine, Audi, Haas i Red Bull, no svi se očekuju natrag na stazi u petak. Red Bull je, prema dostupnim informacijama, u Barcelonu dopremio dodatne dijelove kako bi sanirao štetu nastalu u nesreći Isacka Hadjara ranije tijekom tjedna.

Peti i posljednji dan testiranja trebao bi donijeti završne odgovore prije selidbe karavane u Bahrain i prve jasnije obrise odnosa snaga uoči nove sezone.

