Kiša poremetila planove: Drugi dan testiranja u Barceloni prošao u znaku dva velikana

Drugi dan zatvorenog F1 testiranja u Barceloni, protekao je znatno mirnije nego uvodni dan. Na stazu Circuit de Catalunya izašla su samo dva tima Ferrari i Red Bull, dok je većina ostalih momčadi odlučila preskočiti utorak, ponajprije zbog nestabilnih vremenskih uvjeta i najavljene kiše.

Svaka momčad ima pravo na tri dana vožnje unutar petodnevnog testiranja, a ti dani ne moraju biti uzastopni. Upravo zato su mnogi timovi procijenili da je pametnije pričekati povoljnije uvjete. Haas je još ujutro potvrdio kako neće voziti, fokusirajući se na analizu podataka s ponedjeljka, tijekom kojeg su, prema neslužbenim informacijama, odvozili čak 154 kruga, najviše od svih.

Ferrari je, unatoč prognozi, odlučio riskirati. Charles Leclerc izašao je na stazu čim je ona službeno otvorena u 9 sati ujutro, a Scuderijin SF-26 tako je po prvi put ozbiljnije testiran izvan Fiorana. No već sredinom prijepodneva vrijeme se pogoršalo, a sesija je nakratko prekinuta crvenom zastavom, navodno zbog izlijetanja Maxa Verstappena u zavoju broj 5 tijekom izlaznog kruga.

Kako je kiša pojačavala, Mercedes je potvrdio da neće sudjelovati u nastavku dana, ali Ferrari i Red Bull došli su pripremljeni, s punim “wet” gumama i setovima intermediatesa. U poslijepodnevnim satima u Ferrariju je Leclerca zamijenio Lewis Hamilton, koji je tijekom ovog testiranja privremeno radio s Leclercovim dugogodišnjim inženjerom Bryanom Bozzijem.

Red Bull je u drugom dijelu dana dao priliku Isacku Hadjaru, no mladi vozač nije završio dan bez incidenta. Kasno poslijepodne zavrtio se u brzom zavoju 14 i udario u zaštitnu ogradu, što je ponovno izazvalo crvenu zastavu. Iako su snimke pokazale da je RB22 ostao bez stražnjeg krila, iz Red Bulla su potvrdili da Hadjar nije ozlijeđen, a s obzirom na velik broj krugova odrađenih dan ranije, šteta ne predstavlja ozbiljan udarac testnom planu.

Cadillac, Audi, Racing Bulls i Alpine ionako su planirali preskočiti utorak ako se vremenski uvjeti pokažu lošima, a nakon prvog dana imali su dovoljno “debugginga”, kako je to slikovito opisao Valtteri Bottas.

Kao i u ponedjeljak, službenih vremena nije bilo, no neslužbeni izvori navode da su krugovi bili osjetno sporiji zbog uvjeta. Verstappen je u suhom dijelu dana navodno postavio 1:19.578, a Leclerc 1:20.578, no naglasak i dalje nije bio na performansama, već isključivo na provjeri sustava.

Leclerc je unatoč prekidima uspio odvoziti 64 kruga, Verstappen 27, Hamilton 56, dok je Hadjar stao na 51 krugu prije incidenta. U takvim okolnostima Ferrari može biti zadovoljniji učinkom dana nego Red Bull, koji je najveći dio kilometraže odradio već u ponedjeljak.

Leclerc je nakon jutarnje vožnje istaknuo da je fokus bio isključivo na provjeri novih sustava, uključujući aktivnu aerodinamiku i energetske komponente.

„Nismo ovdje zbog performansi. Bitno nam je da sve funkcionira kako treba, a zasad mogu reći da je tako“, rekao je Monegažanin, dodavši kako je prerano donositi bilo kakve zaključke o ponašanju novih F1 koncepata, iako priznaje da će upravljanje njima biti dodatni izazov.

McLaren se u Barceloni pojavio, ali još nije izašao na stazu. Momčad planira testirati od srijede do petka, dok jedina nepoznanica ostaje Aston Martin. Williams je već potvrdio da njihov bolid neće biti spreman na vrijeme i očekuje se tek krajem tjedna, bez mogućnosti da iskoristi sva tri dana testiranja.

