PRIPREMITE SE /

Korizma je pred vratima! Evo čega bi se svaki horoskopski znak trebao odreći na 40 dana

Korizma je pred vratima! Evo čega bi se svaki horoskopski znak trebao odreći na 40 dana
×
Foto: Shutterstock

Korizma koja započinje 18. veljače donosi priliku za unutarnje čišćenje, a astrološki tranziti otkrivaju čega bi se svaki horoskopski znak trebao odreći kako bi do Uskrsa pronašao ravnotežu i osobnu snagu

17.2.2026.
17:02
Antonela Ištvan
Shutterstock
Korizma, razdoblje od 40 dana introspekcije, odricanja i duhovne pripreme za Uskrs, započinje na Čistu srijedu, 18. veljače. Za mnoge je to prilika za oslobađanje od loših navika i jačanje karaktera.

Dok se tradicionalno odričemo slatkiša, kave ili društvenih mreža, ove godine astrološki tranziti nude jedinstven uvid u to koje osobne borbe mogu donijeti najdublju transformaciju za svaki horoskopski znak.

Zvijezde nam šapuću čega bismo se trebali odreći kako bismo postigli unutarnju ravnotežu i dočekali proljeće pročišćeni.

Ovan: Odrecite se nestrpljivosti

Za ovnove korizma počinje s važnim kozmičkim događajem: ulaskom strogog Saturna u njihov znak samo nekoliko dana prije Čiste srijede.

Ovo je jasan poziv da se odreknu svoje najveće slabosti, impulzivnosti. Umjesto da "glavom kroza zid" traže trenutačna rješenja i forsiraju rezultate, ovogodišnji post treba biti vježba strpljenja.

Odrecite se potrebe da prekidate druge dok govore ili da donosite važne odluke u afektu. Dopustite si čekanje i promatranje. Prava snaga ove korizme za vas ne leži u brzini, već u promišljenosti i povjerenju da će se stvari odviti u pravo vrijeme.

Foto: Shutterstock

Bik: Odrecite se straha od promjene

Bikovi su poznati po svojoj ljubavi prema stabilnosti i udobnosti, no 2026. godina poziva ih na otpuštanje. Korizmeni izazov za njih je odreći se pretjerane vezanosti za materijalnu sigurnost i tvrdoglavog ustrajanja na starim navikama.

Vrijeme je da se zapitate koji vam planovi više ne služe, čak i ako pružaju prividnu sigurnost. Umjesto gomilanja stvari "za svaki slučaj", pokušajte se odreći kupovine nepotrebnih predmeta.

Otvaranje prostora u vašem domu simbolično će otvoriti prostor za nove prilike i emocionalno ispunjenje koje vas čeka.

Blizanci: Odrecite se površnosti

Komunikativni blizanci često žongliraju s tisuću ideja, no njihova energija se lako rasipa. U ovoj korizmi, zadatak je odreći se površnosti u komunikaciji i kaotičnih misli koje odvlače fokus. Umjesto beskonačnog skrolanja po društvenim mrežama ili sudjelovanja u neobaveznom tračanju, posvetite se dubljim razgovorima.

Pokušajte se odreći navike da provjeravate telefon usred razgovora. Vježbanje mentalne discipline i jasnoće pomoći će vam da vaša urođena kreativnost napokon dobije konkretnu i smislenu formu.

Rak: Odrecite se uloge žrtve

Rakovi, kao duboko emotivni znakovi, imaju tendenciju upijati tuđe probleme i preuzimati ulogu žrtve. Korizma je idealno vrijeme da se odreknete te navike i prestanete dopuštati drugima da crpe vašu emocionalnu energiju.

Prestanite se žaliti na okolnosti i preuzmite kontrolu nad onim što možete promijeniti. Odrecite se potrebe da odmah branite svoje stavove u raspravama i umjesto toga prvo saslušajte. Vježbanje postavljanja zdravih granica bit će vaš najveći korak prema unutarnjoj snazi.

Lav: Odrecite se potrebe za odobravanjem

Lavovi prirodno vole biti u centru pažnje, no njihova stalna potraga za pljeskom može biti iscrpljujuća. Ove korizme, izazov je odreći se ega i potrebe za vanjskim odobravanjem.

Umjesto da objavljujete svaki svoj uspjeh na društvenim mrežama, pokušajte činiti dobra djela u tišini. Odrecite se navike da razgovor uvijek vraćate na sebe i umjesto toga postavljajte pitanja drugima.

Vježbanje skromnosti omogućit će vam da izgradite dublje i iskrenije odnose, one koji se ne temelje na divljenju, već na istinskoj povezanosti.

Djevica: Odrecite se perfekcionizma

Poznate po svojoj posvećenosti detaljima, djevice se tijekom korizme suočavaju s izazovom otpuštanja. Njihov zadatak je odreći se perfekcionizma i neprestane kritičnosti, kako prema sebi, tako i prema drugima. Umjesto da traže mane u svemu, neka vježbaju zahvalnost.

Praktičan korak može biti odricanje od nepotrebnog ispravljanja sugovornika ili prigovaranja zbog sitnica koje samo vi primjećujete. Prihvaćanje nesavršenosti donijet će vam prijeko potreban unutarnji mir i rasterećenje.

Vaga: Odrecite se neodlučnosti

Vage teže skladu do te mjere da često paraliziraju same sebe strahom od donošenja pogrešne odluke. Korizma je za vas vrijeme da se odreknete beskonačnog vaganja "za" i "protiv" i ugađanja svima oko sebe.

Vježbajte donošenje odluka, čak i onih malih, bez traženja tuđeg mišljenja. Odrecite se izgovora i odgađanja obveza koje vam stvaraju nelagodu. Učenje kako reći "ne" bez osjećaja krivnje osnažit će vas i osloboditi tereta tuđih očekivanja.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Odrecite se zamjeranja

Intenzivni Škorpioni poznati su po tome što teško opraštaju i još teže zaboravljaju. Vaš korizmeni put je put iscjeljenja kroz otpuštanje starih povreda. Odrecite se potrebe za kontrolom i navike da u mislima ponovno proživljavate prošle nepravde.

Ovo je razdoblje u kojem trebate vježbati ranjivost i oprost, prije svega radi vlastitog mira. Prestanite sumnjati u namjere bliskih ljudi. Otpuštanje gorčine otvorit će put dubokoj transformaciji koju vam 2026. godina nudi.

Strijelac: Odrecite se bijega od obveza

Slobodoumni strijelci često izbjegavaju sve što ih sputava, uključujući i odgovornost. Iako volite avanturu, ova korizma traži od vas da se prizemljite.

Odrecite se brutalne iskrenosti koja često graniči s nepristojnošću i vježbajte taktičnost. Umjesto da bježite od svakodnevnih, dosadnih zadataka, prihvatite ih kao dio puta prema dugoročnim ciljevima.

Disciplina u malim stvarima, poput dolaska na vrijeme ili dovršavanja započetih projekata, bit će vaš najveći izazov i pobjeda.

Jarac: Odrecite se radoholizma

Ambicija je u srži svakog jarca, no njihova sklonost radoholizmu često narušava ravnotežu u životu. Korizma vas poziva da se odreknete uvjerenja da je vaša vrijednost mjerljiva isključivo postignućima.

Odredite vrijeme kada ćete prestati provjeravati poslovne e-mailove i posvetite ga obitelji, prijateljima ili duhovnom miru. Odricanje od pretjeranog rada i dopuštanje sebi da se odmorite bez osjećaja krivnje napunit će vas energijom za izazove koji dolaze.

Vodenjak: Odrecite se emocionalne distance

Korizma za vodenjake počinje dan uoči Čiste srijede, snažnom pomrčinom Sunca u njihovu znaku, najavljujući razdoblje novih početaka.

Kako biste iskoristili tu energiju, morate se odreći svoje sklonosti emocionalnoj distanci i buntovništvu bez pokrića. Izazov je prestati se skrivati iza cinizma i sarkazma te se otvoriti za istinsku suradnju.

Umjesto da promatrate svijet s visoka, pokušajte se povezati s ljudima oko sebe, nudeći pomoć umjesto neprestane analize i kritike.

Ribe: Odrecite se bijega u snove

Sanjarske ribe često bježe od surove stvarnosti u svoj unutarnji svijet mašte. Ova korizma je vrijeme za prizemljenje. Vaš zadatak je odreći se idealiziranja situacija i ljudi te se suočiti s činjenicama, pogotovo kada je riječ o financijama.

Prestanite ignorirati probleme nadajući se da će nestati sami od sebe. Odricanje od impulzivne potrošnje i izbjegavanja odgovornosti pomoći će vam da izgradite čvršće temelje za budućnost.

