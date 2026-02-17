Korizma je pred vratima! Evo čega bi se svaki horoskopski znak trebao odreći na 40 dana

Korizma, razdoblje od 40 dana introspekcije, odricanja i duhovne pripreme za Uskrs, započinje na Čistu srijedu, 18. veljače. Za mnoge je to prilika za oslobađanje od loših navika i jačanje karaktera.

Dok se tradicionalno odričemo slatkiša, kave ili društvenih mreža, ove godine astrološki tranziti nude jedinstven uvid u to koje osobne borbe mogu donijeti najdublju transformaciju za svaki horoskopski znak.

Zvijezde nam šapuću čega bismo se trebali odreći kako bismo postigli unutarnju ravnotežu i dočekali proljeće pročišćeni.

Ovan: Odrecite se nestrpljivosti

Za ovnove korizma počinje s važnim kozmičkim događajem: ulaskom strogog Saturna u njihov znak samo nekoliko dana prije Čiste srijede.

Ovo je jasan poziv da se odreknu svoje najveće slabosti, impulzivnosti. Umjesto da "glavom kroza zid" traže trenutačna rješenja i forsiraju rezultate, ovogodišnji post treba biti vježba strpljenja.

Odrecite se potrebe da prekidate druge dok govore ili da donosite važne odluke u afektu. Dopustite si čekanje i promatranje. Prava snaga ove korizme za vas ne leži u brzini, već u promišljenosti i povjerenju da će se stvari odviti u pravo vrijeme.

Foto: Shutterstock

Bik: Odrecite se straha od promjene

Bikovi su poznati po svojoj ljubavi prema stabilnosti i udobnosti, no 2026. godina poziva ih na otpuštanje. Korizmeni izazov za njih je odreći se pretjerane vezanosti za materijalnu sigurnost i tvrdoglavog ustrajanja na starim navikama.

Vrijeme je da se zapitate koji vam planovi više ne služe, čak i ako pružaju prividnu sigurnost. Umjesto gomilanja stvari "za svaki slučaj", pokušajte se odreći kupovine nepotrebnih predmeta.

Otvaranje prostora u vašem domu simbolično će otvoriti prostor za nove prilike i emocionalno ispunjenje koje vas čeka.

Blizanci: Odrecite se površnosti

Komunikativni blizanci često žongliraju s tisuću ideja, no njihova energija se lako rasipa. U ovoj korizmi, zadatak je odreći se površnosti u komunikaciji i kaotičnih misli koje odvlače fokus. Umjesto beskonačnog skrolanja po društvenim mrežama ili sudjelovanja u neobaveznom tračanju, posvetite se dubljim razgovorima.

Pokušajte se odreći navike da provjeravate telefon usred razgovora. Vježbanje mentalne discipline i jasnoće pomoći će vam da vaša urođena kreativnost napokon dobije konkretnu i smislenu formu.

Rak: Odrecite se uloge žrtve

Rakovi, kao duboko emotivni znakovi, imaju tendenciju upijati tuđe probleme i preuzimati ulogu žrtve. Korizma je idealno vrijeme da se odreknete te navike i prestanete dopuštati drugima da crpe vašu emocionalnu energiju.

Prestanite se žaliti na okolnosti i preuzmite kontrolu nad onim što možete promijeniti. Odrecite se potrebe da odmah branite svoje stavove u raspravama i umjesto toga prvo saslušajte. Vježbanje postavljanja zdravih granica bit će vaš najveći korak prema unutarnjoj snazi.

Lav: Odrecite se potrebe za odobravanjem

Lavovi prirodno vole biti u centru pažnje, no njihova stalna potraga za pljeskom može biti iscrpljujuća. Ove korizme, izazov je odreći se ega i potrebe za vanjskim odobravanjem.

Umjesto da objavljujete svaki svoj uspjeh na društvenim mrežama, pokušajte činiti dobra djela u tišini. Odrecite se navike da razgovor uvijek vraćate na sebe i umjesto toga postavljajte pitanja drugima.

Vježbanje skromnosti omogućit će vam da izgradite dublje i iskrenije odnose, one koji se ne temelje na divljenju, već na istinskoj povezanosti.

Djevica: Odrecite se perfekcionizma

Poznate po svojoj posvećenosti detaljima, djevice se tijekom korizme suočavaju s izazovom otpuštanja. Njihov zadatak je odreći se perfekcionizma i neprestane kritičnosti, kako prema sebi, tako i prema drugima. Umjesto da traže mane u svemu, neka vježbaju zahvalnost.

Praktičan korak može biti odricanje od nepotrebnog ispravljanja sugovornika ili prigovaranja zbog sitnica koje samo vi primjećujete. Prihvaćanje nesavršenosti donijet će vam prijeko potreban unutarnji mir i rasterećenje.

Vaga: Odrecite se neodlučnosti

Vage teže skladu do te mjere da često paraliziraju same sebe strahom od donošenja pogrešne odluke. Korizma je za vas vrijeme da se odreknete beskonačnog vaganja "za" i "protiv" i ugađanja svima oko sebe.

Vježbajte donošenje odluka, čak i onih malih, bez traženja tuđeg mišljenja. Odrecite se izgovora i odgađanja obveza koje vam stvaraju nelagodu. Učenje kako reći "ne" bez osjećaja krivnje osnažit će vas i osloboditi tereta tuđih očekivanja.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Odrecite se zamjeranja

Intenzivni Škorpioni poznati su po tome što teško opraštaju i još teže zaboravljaju. Vaš korizmeni put je put iscjeljenja kroz otpuštanje starih povreda. Odrecite se potrebe za kontrolom i navike da u mislima ponovno proživljavate prošle nepravde.

Ovo je razdoblje u kojem trebate vježbati ranjivost i oprost, prije svega radi vlastitog mira. Prestanite sumnjati u namjere bliskih ljudi. Otpuštanje gorčine otvorit će put dubokoj transformaciji koju vam 2026. godina nudi.

Strijelac: Odrecite se bijega od obveza

Slobodoumni strijelci često izbjegavaju sve što ih sputava, uključujući i odgovornost. Iako volite avanturu, ova korizma traži od vas da se prizemljite.

Odrecite se brutalne iskrenosti koja često graniči s nepristojnošću i vježbajte taktičnost. Umjesto da bježite od svakodnevnih, dosadnih zadataka, prihvatite ih kao dio puta prema dugoročnim ciljevima.

Disciplina u malim stvarima, poput dolaska na vrijeme ili dovršavanja započetih projekata, bit će vaš najveći izazov i pobjeda.

Jarac: Odrecite se radoholizma

Ambicija je u srži svakog jarca, no njihova sklonost radoholizmu često narušava ravnotežu u životu. Korizma vas poziva da se odreknete uvjerenja da je vaša vrijednost mjerljiva isključivo postignućima.

Odredite vrijeme kada ćete prestati provjeravati poslovne e-mailove i posvetite ga obitelji, prijateljima ili duhovnom miru. Odricanje od pretjeranog rada i dopuštanje sebi da se odmorite bez osjećaja krivnje napunit će vas energijom za izazove koji dolaze.

Vodenjak: Odrecite se emocionalne distance

Korizma za vodenjake počinje dan uoči Čiste srijede, snažnom pomrčinom Sunca u njihovu znaku, najavljujući razdoblje novih početaka.

Kako biste iskoristili tu energiju, morate se odreći svoje sklonosti emocionalnoj distanci i buntovništvu bez pokrića. Izazov je prestati se skrivati iza cinizma i sarkazma te se otvoriti za istinsku suradnju.

Umjesto da promatrate svijet s visoka, pokušajte se povezati s ljudima oko sebe, nudeći pomoć umjesto neprestane analize i kritike.

Ribe: Odrecite se bijega u snove

Sanjarske ribe često bježe od surove stvarnosti u svoj unutarnji svijet mašte. Ova korizma je vrijeme za prizemljenje. Vaš zadatak je odreći se idealiziranja situacija i ljudi te se suočiti s činjenicama, pogotovo kada je riječ o financijama.

Prestanite ignorirati probleme nadajući se da će nestati sami od sebe. Odricanje od impulzivne potrošnje i izbjegavanja odgovornosti pomoći će vam da izgradite čvršće temelje za budućnost.