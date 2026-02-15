Pomrčina Sunca donosi dramu: Jednima pucaju veze, drugima je karijera na klimavim nogama

Pripremite se za jedan od najvažnijih astroloških događaja godine. U utorak, 17. veljače 2026. godine, na nebu će se odigrati moćna prstenasta pomrčina Sunca, poznata kao "Vatreni prsten".

Ovaj nebeski spektakl dogodit će se na kasnim stupnjevima Vodenjaka, donoseći energiju radikalnih promjena, iznenadnih spoznaja i sudbinskih preokreta.

Pomrčine su od davnina smatrane kozmičkim portalima koji ubrzavaju našu evoluciju, a ova će biti posebno značajna jer otvara novi osamnaestomjesečni ciklus na osi Vodenjak - Lav.

Iako će njezin utjecaj osjetiti cijeli svijet, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru transformacije.

Kozmički potres i novi počeci

Ova pomrčina nije tek običan mladi Mjesec. Njezina snaga leži u sposobnosti da osvijetli obrasce kojih se dugo držimo i potakne nas na oslobađanje.

Događa se na 28. stupnju Vodenjaka, znaka koji vlada inovacijama, tehnologijom, društvenim sustavima i kolektivnom sviješću. Stoga možemo očekivati velike promjene u načinu na koji se povezujemo, komuniciramo i gradimo zajedničku budućnost.

Dodatnu napetost i nepredvidljivost donosi izazovan aspekt s Uranom, planetom revolucije i vladarom Vodenjaka. Ovaj kvadrat može donijeti iznenadne događaje, tehnološke kvarove, ali i briljantne uvide koji nas tjeraju da napustimo zastarjele strukture.

Energija pomrčine poziva na radikalnu iskrenost, a za četiri znaka Zodijaka ovaj poziv bit će osobniji i intenzivniji nego za ostale.

Foto: Shutterstock

Vodenjak: Vrijeme za potpuni osobni reset

Za vodenjake je ovo najvažniji astrološki događaj u posljednjih nekoliko godina. Pomrčina se događa u vašem znaku, u prvoj kući identiteta, izgleda i osobnih ciljeva, što je čini duboko osobnom.

Osjećat ćete se kao da prolazite kroz potpuno ponovno pokretanje sustava. Ovo je trenutak kada ćete morati redefinirati tko ste, kamo idete i kako želite da vas svijet vidi.

Mnogi vodenjaci osjetit će snažan poriv da naprave zaokret u karijeri, promijene svoj izgled ili se oslobode starih uloga koje im više ne odgovaraju. Promjena će prvo doći iznutra, kao tiha, ali neporeciva spoznaja, a zatim će se postupno manifestirati u vanjskom svijetu. Ne bojte se ovog procesa, jer on otvara vrata prema autentičnijoj verziji vas samih.

Lav: Preispitivanje najvažnijih odnosa

Budući da se pomrčina događa u vašem suprotnom znaku, lavovi će njezin utjecaj najsnažnije osjetiti u sedmoj kući partnerstva, braka i poslovnih suradnji.

Dinamika vaših najvažnijih odnosa bit će pod kozmičkim reflektorom. Sudbina bi mogla iznenada umiješati prste, donoseći nove ljude u vaš život ili stavljajući točku na veze koje su se iscrpile.

Ovo je vrijeme za preispitivanje ugovora, dogovora i emocionalnih saveza. Morat ćete pronaći ravnotežu između vlastite potrebe za priznanjem i kreativnim izražavanjem te potreba vašeg partnera ili zajednice.

Mogući su iznenadni završeci, ali i neočekivani počeci koji imaju potencijal promijeniti vam život. Ključno je biti otvoren za iskrene razgovore i ne bojati se postaviti nove temelje.

Foto: Shutterstock

Bik: Sudbinski preokreti u karijeri i javnom životu

Bikovi, ova pomrčina aktivira vašu desetu kuću karijere, ugleda i javnog statusa, stavljajući vas pred sudbinski susret s vašom budućnošću. Možete očekivati kulminaciju dugogodišnjeg truda ili pak neočekivanu priliku koja će vas usmjeriti u potpuno novom profesionalnom smjeru.

Moguće su promjene posla, napredovanje ili preuzimanje veće odgovornosti koja će promijeniti način na koji vas drugi vide. Budući da Uran, planet promjena, boravi u vašem znaku, osjećat ćete pojačanu potrebu za slobodom i neovisnošću u poslu. Nezadovoljstvo postojećim stanjem moglo bi dosegnuti vrhunac, tjerajući vas da potražite smisleniji i ispunjeniji put.

Vrijeme je da svoje talente unovčite na način koji je u skladu s vašim pravim vrijednostima.

Škorpion: Duboke promjene u domu i obitelji

Škorpionima pomrčina donosi duboke emocionalne uvide jer se događa u njihovoj četvrtoj kući doma, obitelji i unutarnjih temelja. Teme vezane za mjesto stanovanja, obiteljsku strukturu i osjećaj pripadnosti doći će u prvi plan.

Mogli biste se suočiti s istinama koje ste dugo potiskivali, što može dovesti do značajnih promjena unutar obitelji ili odluke o preseljenju.

Ovo je razdoblje čišćenja prošlosti kako bi se stvorio prostor za novu vrstu sigurnosti i emocionalne stabilnosti. Kozmos vas potiče da preispitate što vam dom i obitelj uistinu znače te da izgradite temelje koji će podržati vaše nade za budućnost.

Iako proces može biti intenzivan, krajnji je cilj oslobođenje od starih tereta i stvaranje okruženja u kojem se osjećate sigurno i podržano.