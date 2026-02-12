Od novčanog ponora do emocionalnih lomova: Petak 13. bit će pakao za ove znakove

Datum koji stoljećima izaziva nelagodu i potiče na oprez ponovno je pred nama. Petak 13. u popularnoj kulturi sinonim je za nesreću, a strah od njega, poznat i kao paraskavedekatriafobija, ima duboke korijene, od nordijske mitologije i priče o Lokiju kao trinaestom, neželjenom gostu na božanskoj večeri, do kršćanske tradicije i Posljednje večere. No, kada se praznovjerje susretne s astrologijom, priča postaje znatno kompleksnija.

Nadolazeći petak, 13. veljače 2026. godine, nije samo još jedan dan u kalendaru za koji se vežu urbane legende. Riječ je o danu koji donosi tektonske astrološke promjene koje će mnogima prodrmati tlo pod nogama. Najvažniji događaj je ulazak Saturna, planeta discipline, karme i surove realnosti, u vatreni i impulzivni znak Ovna.

Ovaj tranzit označava početak novog, gotovo trogodišnjeg ciklusa životnih lekcija i testova zrelosti. To nije dan za riskiranje, već za duboku introspekciju, jer će kozmičke sile od nas zahtijevati da se suočimo s posljedicama svojih djela.

Dok će neki osjetiti oslobađajuću energiju, za četiri horoskopska znaka ovaj dan donosi seriju izazova koji bi se mogli opisati kao prava "karmička matura".

Kozmička oluja na pomolu

Ono što ovaj petak 13. čini astrološki potentnim jest rijetka konjunkcija Saturna s Neptunom, planetom snova, iluzija i duhovnosti, i to na samom početku ovna. Ovaj spoj stvara napetost između onoga što želimo vjerovati i onoga što jest, rušeći kule od karata koje smo gradili na nerealnim temeljima. Mnogi će se osjećati dezorijentirano, kao da su im snovi naglo oduzeti i zamijenjeni hladnom istinom.

Dodatnu tenziju stvara i Mjesec u Jarcu, koji će se naći u opoziciji s Jupiterom, što može donijeti sukobe s autoritetima, pravne probleme ili sklonost pretjerivanju i nerealnim očekivanjima.

Astrolozi upozoravaju da ovaj planetarni raspored stvara emocionalni sukob između logike i čežnje, a posljedice će najviše osjetiti znakovi koji se nađu na direktnom udaru ove kozmičke oluje.

Foto: Shutterstock

Ovan: Teret odgovornosti i sudar s realnošću

Za ovnove, ovaj petak 13. donosi direktan udarac. Saturn ulazi upravo u njihov znak, što će se osjetiti kao naglo spuštanje teškog tereta na njihova leđa. Energija koja im je inače svojstvena, polet i entuzijazam, bit će prigušeni osjećajem blokade i frustracije. Ono što je do jučer išlo s lakoćom, sada će zahtijevati ogroman napor i disciplinu.

Ovo je dan otrežnjenja, trenutak kada će ovnovi shvatiti da moraju odrasti preko noći i preuzeti odgovornost koju su možda izbjegavali.

Fizički umor i problemi s egom bit će izraženi, a savjet je da se odupru porivu za impulsivnim odlukama i svađama. Svaki pokušaj forsiranja samo će rezultirati udarcem u zid. Vrijeme je za usporavanje, strpljenje i strateško planiranje.

Bik: Financijska nestabilnost i test povjerenja

Iako su Bikovi inače stabilni i čvrsto stoje na zemlji, planetarni pritisci ovog dana donose im osjećaj kao da gube tlo pod nogama. Fokus je na financijama i materijalnoj sigurnosti, gdje su mogući neočekivani troškovi, gubici ili kvarovi koji će im poremetiti brižljivo složen budžet.

Astrolozi posebno upozoravaju na rizik od izdaje od strane poslovnih partnera ili bliskih suradnika. Svaka vrsta ulaganja, potpisivanja ugovora ili većih kupovina na ovaj dan nosi sa sobom velik rizik. Savjetuje im se da "čuvaju novčanik" i ne nasjedaju na obećanja o brzoj zaradi.

Intuicija će im biti poljuljana pa je bolje držati se provjerenih metoda i izbjegavati bilo kakve financijske rizike.

Foto: Shutterstock

Rak: Emocionalni lomovi i obiteljske drame

Najosjetljiviji znak Zodijaka, rak, na ovaj će se dan suočiti s eskalacijom napetosti unutar obitelji i doma. Jupiter u njihovu znaku u teškom aspektu s Mjesecom može izvući na površinu stare zamjerke i neriješene odnose, što prijeti da eksplodira u žestoke sukobe. Mogući su i problemi vezani uz nekretnine, nasljedstvo ili važnu dokumentaciju.

Emocionalna preosjetljivost bit će na vrhuncu, zbog čega su rakovi skloni pogrešnim procjenama i donošenju odluka temeljenih na trenutnom osjećaju povrijeđenosti. Ključno je izbjeći upadanje u zamku samosažaljenja ili nostalgičnog prisjećanja na prošle veze, jer to može samo pogoršati situaciju.

Potrebno je postaviti zdrave granice i ne dopustiti da ih tuđa drama emocionalno iscrpi.

Lav: Bankrot ega i suočavanje s istinom

Lavovi, koji žive za priznanje i dive se vlastitom odrazu u očima drugih, doživjet će snažan udarac na svoj ego. Ovaj petak 13. donosi rizik od javne sramote, gubitka statusa ili financijskog kolapsa, posebno za one koji su živjeli iznad svojih mogućnosti. Njihova potreba za vanjskom potvrdom mogla bi ih dovesti do izgaranja.

Maske padaju, a lavovi će biti prisiljeni suočiti se s realnim stanjem svog bankovnog računa i svoje reputacije. Moguć je gubitak važnih ugovora, klijenata ili podrške utjecajnih ljudi.

Ovo je bolna, ali nužna lekcija o poniznosti. Morat će progutati ponos, priznati svoje greške i shvatiti da se prava vrijednost ne mjeri brojem lajkova ili pljeskom publike.