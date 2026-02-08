FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVRŠENE KOMBINACIJE /

Ovi znakovi su najkompatibilniji supružnici: Oni čine najsretnije i najdugovječnije brakove

Ovi znakovi su najkompatibilniji supružnici: Oni čine najsretnije i najdugovječnije brakove
×
Foto: Shutterstock

Povodom Svjetskog dana braka, astrologija otkriva koji se horoskopski parovi smatraju najskladnijima za dug i sretan brak

8.2.2026.
11:33
Antonela Ištvan
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako se približava 8. veljače, Svjetski dan braka, mnogi se okreću promišljanju o temeljima uspješne veze. Dok jedni traže odgovore u zajedničkim vrijednostima i komunikaciji, drugi za zabavu ili znatiželju zaviruju u svijet zvijezda.

Astrologija, premda je skeptici odbacuju, nudi zanimljiv uvid u dinamiku odnosa, ističući parove čije se energije prirodno nadopunjuju i stvaraju čvrst temelj za dugotrajan i sretan brak. Iako zvijezde ne pišu sudbinu, mogu nam šapnuti tko bi mogao biti naš savršeni partner za ples kroz život.

Temelji zvjezdane privlačnosti

Prije nego što zaronimo u konkretne parove, važno je razumjeti osnovna pravila astrološke kompatibilnosti. Ključ leži u četiri elementa: Vatri, zemlji, zraku i vodi. Najjednostavnije pravilo kaže da se znakovi istog elementa najbolje razumiju jer dijele sličan temperament i pogled na svijet.

Međutim, najsnažnije veze često nastaju između komplementarnih elemenata. Zrak raspiruje vatru, dajući joj intelektualnu stimulaciju i širinu, dok voda hrani Zemlju, pružajući joj emocionalnu dubinu i sigurnost.

Upravo se u tim kombinacijama kriju neki od najskladnijih bračnih parova.

Zemaljska postojanost: Veza izgrađena na povjerenju

Kad se spoje dva zemljana znaka, rezultat je veza utemeljena na praktičnosti, stabilnosti i uzajamnom poštovanju. Bik i djevica savršen su primjer takvog odnosa.

Bik, kojim vlada Venera, donosi u vezu senzualnost i potrebu za uživanjem, dok analitična djevica unosi red i posvećenost detaljima.

Oboje cijene sigurnost i naporan rad, a njihova veza s godinama postaje sve jača jer je izgrađena na čvrstim temeljima povjerenja i zajedničkih ciljeva.

Slična je dinamika i između bika i jarca, koji se smatraju jednim od najstabilnijih parova zodijaka. Jarčeva ambicija i bikova ustrajnost čine ih nezaustavljivim timom koji zajedno gradi život iz snova, korak po korak.

Ovi znakovi su najkompatibilniji supružnici: Oni čine najsretnije i najdugovječnije brakove
Foto: Shutterstock

Vodena dubina: Intuitivna povezanost duša

Vodeni znakovi povezuju se na dubokoj emocionalnoj i intuitivnoj razini, a njihove veze često djeluju sudbinski. Najintenzivniji par bez sumnje čine rak i škorpion.

Oboje su iznimno odani i zaštitnički nastrojeni prema partneru. Rak donosi toplinu i njegu, stvarajući sigurno utočište, dok Škorpion pruža strast i neprobojnu zaštitu. Njihova veza je prožeta dubokim razumijevanjem koje nadilazi riječi; često si mogu "čitati misli".

Jednako snažna veza postoji i između riba i škorpiona. Sanjive ribe u strastvenom škorpionu pronalaze sidro koje ih drži prizemljenima, dok one svojom empatijom omekšavaju škorpionovu ponekad grubu vanjštinu.

Razumijevanje astrološke kompatibilnosti može ponuditi jedinstvenu perspektivu na ovakve duboke veze.

Ovi znakovi su najkompatibilniji supružnici: Oni čine najsretnije i najdugovječnije brakove
Foto: Shutterstock

Vatrena strast i zračna lakoća: Dinamični savezi

Kombinacija vatre i zraka stvara iskre koje nikad ne blijede. Lav i strijelac su par koji zrači pozitivnom energijom i optimizmom. Oboje su pustolovnog duha, vole život i ne boje se slijediti svoje snove.

Lav uživa u strijelčevoj spontanosti i smislu za humor, dok se strijelac divi lavovoj karizmi i samopouzdanju. Njihov brak nikada nije dosadan, ispunjen je smijehom, putovanjima i uzajamnom podrškom.

S druge strane, intelektualna veza između dva zračna znaka poput blizanaca i vage temelj je njihove harmonije. Oboje su društveni, komunikativni i cijene mentalnu stimulaciju iznad svega.

Vaga unosi ravnotežu i diplomaciju u vezu, dok blizanci osiguravaju stalnu dozu znatiželje i zabave. Njihov se odnos temelji na prijateljstvu i dubokom intelektualnom poštovanju.

AstrologijaHoroskopSvjetski Dan BrakaHoroskopski ZnakoviKompatibilnost
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx