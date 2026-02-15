Dabro se oglasio nakon skandalozne snimke: 'Liberali neka pate!'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro izazvao je novu buru na društvenim mrežama.

Na Facebooku se oglasio nakon što je ovog vikenda tijekom pokladnog jahanja u Komletincima izveo pjesmu "U Madridu grobnica od zlata", koja implicira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić "vođa svih Hrvata".

U svojoj najnovijoj objavi Dabro je napisao da primjećuje kako "suza suzu stiže u medijima jer su na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali staru pjesmu o 'grobnici od zlata'“.

"Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću.

Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme.

Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate", napisao je Dabro u svojoj objavi, na koju se na kraju potpisao kao "Povjesničar umjetnosti, José Dabro".

Dario Hrebak, čelnik Hrvatsko socijalno-liberalne stranke (HSLS), koja je također dio vladajuće većine, javio se ispod objave komentarom.

"Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru!", napisao je.

Na to mu je Dabro kratko odgovorio: "Živ i zdrav bio!".

Također, Hrebak je već ranije komentirao snimku:

"Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!", napisao je Hrebak u objavi na svojem Facebook profilu.

Kako je sve započelo?

Podsjetimo, objavljena je i snimka na kojoj Dabro vodi pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao".

Sama pjesma nije sporna, no Dabro je dodao improvizirani stih "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", aludirajući na kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića, kojeg je 1934. u Marseillu ubio pripadnik makedonske revolucionarne organizacije (VMRO) u suradnji s ustašama.

Nakon završetka pjesme Dabro je ponovno improvizirao i zapjevao: "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajući na to da je Pavelić pokopan na madridskom groblju San Isidro.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Rijeka zabraniti ustaške simbole i pokliče u gradskim prostorima?