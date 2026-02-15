Dalija očitala lekciju Dabri, Plenkoviću i Hrebaku: 'Nije veći ustaša nego što je to bio!'

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na Facebooku nakon novog skandala koji je eskalirao nakon što je izašla snimka zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojoj pjeva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva "vođom svih Hrvata".

Orešković se pritom oštro osvrnula i na predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka koji je osudio Dabrino pjevanje i zaprijetio izlaskom iz vladajuće većine, ali i na premijera Andreja Plenkovića.

"Ne govorim ovdje o fašniku, već o parlamentarnoj većini, a potom i o većini u društvu, te o javnoj prepirci između Darija Hrebaka i Josipa Dabre. Josip Dabro je zapjevao da je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, na što je Dario Hrebak poručio da mu je sada stvarno dosta.

U iščekivanju koliko daleko će ovoga puta otići Hrebakovo hrebanje, javno postavljam pitanje, kad fašnik završi i skinu se maske, po čemu je realnost naše političke situacije drugačija od ove dvije karnevalske slike?

Josip Dabro danas nije ništa manje pametan, niti je danas veći ustaša nego što je to bio kroz protekle dvije godine. Andrej Plenković je taj koji je, da bi opstao na vlasti, politiku i retoriku starog HDZ-a preobukao u ikonografiju i poklič Ante Pavelića, a Dario Hrebak je na to pristao", napisla je Orešković.

POGLEDAJTE VIDEO: Dario Hrebak o Josipu Dabru za RTL Danas: