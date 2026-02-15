Zašto Bibinjci spaljuju hrvatskog generala? Ministarstvo: 'Razumijemo zabrinutost...'

Na karnevalu u Bibinju ove je godine zapaljena lutka s likom umirovljenog generala Ivan Čermak. Organizatori poručuju kako se ne radi o napadu na osobu, već o simboličnoj poruci zbog nezadovoljstva dijela mještana projektom skladištenja dizelskog goriva u Luci Gaženica.

Za sve loše što se, kako kažu, dogodilo u protekloj godini – “kriv” je bio upravo Čermak, pa je njegova lutka završila na lomači u sklopu tradicionalnog fašnika. Jedan od suorganizatora karnevala, veteran 4. gardijske brigade, ističe da spaljivanje nije usmjereno protiv pojedinca.

Danijel Roko Renžan, suorganizator karnevala u Bibinju: "Nije ovo bio Čermak, nije general Čermak. Ovo je poruka svakome koji daje uništenje nekoga mista. Nije bitno je li to Gotovina, je li Čermak, je li pokojni Tuđman ili bilo koji general. To nije poruka za Bibinje – poruka je mladim ljudima da žive. Ovo je omladina Bibinja dala poruku. Hoće da mladi žive!”

Ozbiljan spor

Na spaljivanje lutke reagirao je i sam Čermak. “Nemam komentara. Doba je fašnika, pa ako ih veseli da pale lutku s mojim likom, nemam ništa protiv toga.”

No iza karnevalske simbolike stoji ozbiljan spor. Mještani se protive projektu tvrtke Delta terminali, koja je u Čermakovom vlasništvu, a koja je prošle godine zatražila proširenje namjene postojećih spremnika za biljna i palmina ulja kako bi se u njima skladištilo i dizelsko gorivo. Projekt se nalazi na području industrijske zone u Luka Gaženica.

Tomislav Lisica iz Bibinja kaže: "On će nas uništiti s onim što je napravio tamo. Pogledajte ove mlade ljude. On je promijenio iz palmina ulja, sad će to biti gorivo. On hoće uništiti ovo Bibinje, a mi to nećemo dozvoliti – zapamtite to!"

Mještani potpisali peticiju

Protiv projekta pokrenuta je i peticija koju je potpisalo oko 2200 mještana. Tvrde da su spremnici u blizini vrtića, naselja i plaža te strahuju za zdravlje i okoliš.

Čermak, pak, odbacuje optužbe. “Digla se buka ni oko čega. Sve što se radi, radi se prema propisima i uz sve potrebne dozvole. Nema nikakve opasnosti za ljude i okoliš. Radi se na području industrijske zone u Luci Gaženica.”

Unatoč protivljenju dijela mještana, projekt je dobio zeleno svjetlo. Nezavisni zadarski gradski vijećnik Robert Modrić upozorava na moguće posljedice.

"Ma gdje je to sigurno? Ne bi to uništilo samo Bibinje i Arbanase da se nešto dogodi. Pa uništilo bi i Zadar. Dok svi u svijetu miču ovakva postrojenja iz grada, ovdje su u gradu. Tko je tu lud?", kaže.

Odgovor Ministarstva zašitite okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi upravni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat sukladno odredbama važećeg europskog i nacionalnog zakonodavstva.

"Na temelju stručne analize utvrđeno je da se radi o prenamjeni postojećih spremnika unutar već izgrađenog i infrastrukturno opremljenog terminala te da planirani zahvat, uz primjenu propisanih sigurnosnih i tehničkih standarda, ne predstavlja značajan dodatni utjecaj na okoliš u smislu kriterija propisanih Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Slijedom navedenog, doneseno je rješenje da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razumijemo zabrinutost dijela lokalne zajednice te ističemo kako su svi navodi i primjedbe razmotreni u postupku, a razlozi donošenja rješenja detaljno su obrazloženi u samom aktu. Protiv rješenja je osigurana mogućnost korištenja pravnih sredstava, o čemu je dana uputa o pravnom lijeku.

Ministarstvo će i nadalje postupati u skladu sa zakonskim nadležnostima, vodeći računa o zaštiti okoliša, sigurnosti građana i načelima transparentnosti", stoji u priopćenju Ministarstva.

Stari dalmatinski običaj ili?

Na dosadašnjim karnevalima najčešće su se spaljivale lutke političara, no ovo je prvi put da je na lomači završio jedan umirovljeni general.

Modrić podsjeća kako je riječ o starom dalmatinskom običaju. "To je jedan naš stari običaj, posebno u Dalmaciji, gdje se kroz parodiju i komediju iskazuje frustracija i nezadovoljstvo određenim figurama tog vremena. Nitko njemu ne želi nikakvo nasilje, ništa. Naš narod nije takav."

Bibinjci potpisivanjem peticije zasad nisu uspjeli zaustaviti projekt. Nadaju se da su barem kroz stare karnevalske običaje poslali jasnu poruku – da ne žele dizelsko gorivo nadomak svojih kuća, vrtića i plaža.