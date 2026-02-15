Marko Kutlić u green roomu opet čitao knjigu: Ali ovaj put bila je jedna druga

Hrvatski pjevač Marko Kutlić snimljen je kako, umjesto druženja s timom i ostalim natjecateljima, u rukama drži knjigu i čita je. Tijekom drugog polufinala također je viđen kako čita klasično djelo “Nasljeduj Krista” autora Toma Kempenac. Ovog puta uočena je druga knjiga, čime Kutlić pokazuje svoju ljubav prema literaturi i introspektivnom pristupu životu.

Glazbena karijera i prepoznatljiv put

Kutlić je rođen 18. svibnja 1995. u Slavonski Brod, a glazbeni put započeo je u Zagrebu kroz crkvene zborove. Širu prepoznatljivost stekao je kao frontmen benda Pravila igre, s kojim je izdao hit „Nebo na mojoj strani“. Samostalnu karijeru započeo je 2017. godine nizom uspješnih singlova, a za najboljeg novog izvođača nagrađen je Porin.

Nakon kratke pauze, Kutlić je svoj povratak obilježio nastupima na ulicama Trsta i putovanjem žutim kombijem kroz različite gradove. Njegovi videozapisi, uključujući izvedbu Stinga „Fragile“, pokazali su intimnu i emotivnu stranu glazbenika koja prati njegovu umjetničku i osobnu transformaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:Ispred HRT-a se okupili prosvjednici uoči Dore: Evo o čemu je riječ