Magazin i Tonči Huljić vratili su Doru u prošlost prepunu uspomena i velikih glazbenih hitova

Tonči Huljić, hrvatski skladatelj i producent, i grupa Magazin, kultna hrvatska glazbena grupa, nastupili su u revijalnom dijelu finala Dore 2026. godine, pruživši publici emotivan i nostalgičan glazbeni trenutak.

Nastup prepun hitova

Revijalni nastup otvorili su pjesmom Nostalgija, a odmah zatim izveli su Na svijetu sve. Slijedio je miks najpoznatijih pjesama grupe Magazin, koji su godinama obilježavali domaću glazbenu scenu i redovito se natjecali na Dori.

Povijest Magazina na Dori i Eurosongu

Grupa Magazin godinama je sudjelovala na hrvatskom natjecanju za pjesmu Eurovizije. Prvi hrvatski izbor, tada pod imenom Crovizija, održan je 22. veljače 1992., a pobijedila je upravo grupa Magazin s pjesmom Aleluja. Zbog problema oko članstva Hrvatske u EBU-u nisu mogli otići na Eurosong, pa je debitantski nastup Hrvatske pomaknut za iduću godinu.

Magazin se na Dori prvi put pojavio pod sadašnjim nazivom 1995. godine s pjesmom Nostalgija i izborio put u Irsku, gdje su završili šesti. Tadašnja glavna pjevačica bila je Danijela Martinović, a pjesma je nastala u suradnji s Lidijom Horvat Dunjko. Sljedećih godina Magazin se vraćao na Doru s različitim pjevačicama, uključujući Jelenu Rozgu, ostvarujući visoke plasmane s pjesmama poput Opijum, Na svijetu sve, Kasno je i Rapsodija.

Posljednji nastupi i pokušaj povratka

Drugo mjesto na Dori grupa je osvojila 2005. godine s Rozgom i pjesmom Nazaret, dok je posljednji nastup s istom pjevačicom bio 2006. godine s pjesmom Oprosti mala (osmo mjesto). Godine 2025., u ulozi pjevačice Magazina nastupila je Lorena Bućan s pjesmom AaAaA, no završili su treći.

Revijalni nastup u finalu Dore 2026. pokazao je da, unatoč godinama i promjenama u sastavu, Magazin i Tonči Huljić i dalje uspijevaju oduševiti publiku i prenijeti dio bogate povijesti hrvatske glazbe.

