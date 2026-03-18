Snijeg i bura iznenadili Hrvate: 77 vozača isključeno iz prometa, a ovo je glavni razlog

Snijeg i orkanska bura stvaraju probleme u prometu. Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Za kamione jutros nije bilo slobodnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri i obratno. Policija je u Delnicama iz prometa isključivala vozila koja nisu imala zimsku opremu.

Za podvelebitsko područje na snazi je crveni meteoalarm. Puše olujna bura s orkanskim udarima pa je samo za osobna vozila otvorena dionica Sveti Rok-Posedarje. Obilazak za ostale je cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Zimska oprema još na snazi

"Naime, sama zimska služba na ovom području je u pripravnosti do 15.4., ali tako i zakon nalaže da je do tada potrebno imati zimsku opremu. Razumljivo je da su ljudi u područjima uz more vidjeli da je proljeće već nastalo, ali vrijeme iznenadi", kaže Valentin Crljenko iz Hrvatskih autocesta.

Tončica iz Delnica kaže: "Imali smo mi i gore pred ohoho godina kada nismo mogli izać iz kuće", a Mate iz Delnica kaže da ga je vrijeme jutros iznenadilo: "Mislio sam da je gotovo kako je bilo u ponedjeljak, utorak. Toplo vrijeme onako sunčano, rekoh, nema šanse da će pasti. Jutros na posao, a ono - a tu si."

Iz Delnica se javila naša reporterka Nikolina Radić, koja kaže da je i nju snijeg iznenadio:

"Jučer smo u priobalju bili u kratkim rukavima, danas smo ponovno sa zimskim jaknama, rukavicama, kapama.

Snijeg je prije svega iznenadio vozače. Nekako ispada da svi koji kreću na put provjere vremensku prognozu, ali nekada ne provjere stanje na cestama - tako i većina onih koji su iz hrvatskog primorja krenuli prema unutrašnjosti, nisu gledali jutros baš stanje na cestama jer je čak 77 vozila isključeno iz prometa zbog toga što nisu imali zimsku opremu odnosno, zimske gume.

Požurili su sa skidanjem tih guma jer su temperature u priobalju u posljednje vrijeme, posljednjih tjedan pa čak i desetak dana, bile 17, 18 pa čak i do 20 stupnjeva.

Ovoga puta je prekršajno sankcionirano i 26 vozača tegljača s prikolicama koji jutros uopće nisu smjeli prometovati tom prometnicom, a oni su se uputili.

Kažnjen je novčano i jedan vozač osobnog automobila koji je bio bez zimske opreme.

Bila su i dva incidenta, ne na autocestama, nego na staroj cesti kroz Gorski kotar, koja vodi do Rijeke, gdje su bila dva iskliznuća automobila čime su vozači doveli u opasnost sebe, druge, ali isto tako usporili promet na tim dionicama.

Ljudi ovdje u Delnicama kažu, oni su za snijeg uvijek spremni, ali vozači ipak trebaju provjeriti prije nego što kreću na put."