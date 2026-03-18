Švicarac srpskog podrijetla razbjesnio Srbe: 'Tako se ne priča o Srbiji, pokaži više poštovanja!'

Filip Stojilković, švicarski nogometaš srpskog podrijetla, dospio je u centar pažnje srpskih medija nakon što je rekao da bi radije igrao za reprezentaciju Švicarske nego Srbije.

Stojilković (26), od ove je sezone član talijanskog prvoligaša Pise, a transfer u Serie A je izborio zahvalujući odličnim igrama za OFK Beograd, u kojemu je proveo prošlu sezonu.

Sada je Stojilković ugostio novinarsku ekipu portala "20 minuten" koja mu je postavila pitanje, za koga bi radije igrao Srbiju ili Švicarsku, jer ima putovnicu obje zemlje, na što je on odgovorio:

"Ako bih mogao birati između te dvije ponude, volio bih igrati za Švicarsku. Imamo najljepšu zemlju na svijetu."

Ta Stojilkovićev odgovor privukao je puno pažnje u Srbiji, prenio ga je njihov portal Kurir u tekstu sa sljedećim naslovom:

"TAKO SE NE PRIČA O SRBIJI! POKAŽI VIŠE POŠTOVANJA PREMA ZEMLJI SVOJIH RODITELJA: Stramotna izjava nogometaša naših korijena!"

Stojilković je nastupao za švicarske U18, U19 i U21 reprezentacije i nema niti jedan nastup za A vrstu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'