FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PODIGLA SE PRAŠINA /

Švicarac srpskog podrijetla razbjesnio Srbe: 'Tako se ne priča o Srbiji, pokaži više poštovanja!'

×
Foto: IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Filip Stojilković odabrao za koju reprezentaciju želi igrati

18.3.2026.
17:12
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Filip Stojilković, švicarski nogometaš srpskog podrijetla, dospio je u centar pažnje srpskih medija nakon što je rekao da bi radije igrao za reprezentaciju Švicarske nego Srbije.

Stojilković (26), od ove je sezone član talijanskog prvoligaša Pise, a transfer u Serie A je izborio zahvalujući odličnim igrama za OFK Beograd, u kojemu je proveo prošlu sezonu.

Sada je Stojilković ugostio novinarsku ekipu portala  "20 minuten" koja mu je postavila pitanje, za koga bi radije igrao Srbiju ili Švicarsku, jer ima putovnicu obje zemlje, na što je on odgovorio:

"Ako bih mogao birati između te dvije ponude, volio bih igrati za Švicarsku. Imamo najljepšu zemlju na svijetu."

Ta Stojilkovićev odgovor privukao je puno pažnje u Srbiji, prenio ga je njihov portal Kurir u tekstu sa sljedećim naslovom:

"TAKO SE NE PRIČA O SRBIJI! POKAŽI VIŠE POŠTOVANJA PREMA ZEMLJI SVOJIH RODITELJA: Stramotna izjava nogometaša naših korijena!"

Stojilković je nastupao za švicarske U18, U19 i U21 reprezentacije i nema niti jedan nastup za A vrstu.

NogometaššvicarskaSrbijaReprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike