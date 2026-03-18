Milanović otkrio hoće li sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost: 'Mašala. Bit će sve teme, antičke, Srbi u svemiru'

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je kulturno-umjetničkom programu u izvedbi Narodne glazbe Vela Luka i Udruge mažoretkinja ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka.

Tom prilikom dao je i izjavu za medije u kojoj je komentirao hoće li sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost, kako je premijer Andrej Plenković zamolio, ali i Izrael te američko-izraelski napad na Iran.

"Ponovit ću, ali neću ponavljati, zašto neke države ne treba razmatrati. To misli značajna većina ljudi, a zašto Plenković i njegovi ljudi ne vide, ne znam. Oni su naprosto odlučili tako. Koji su motivi? Sa ubojicama i mesarima ne možeš", rekao je Milanović komentirajući Izrael.

Na pitanje, hoće li Plenkoviću odgovoriti na poziv za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, Milanović je podsjetio da je to Plenkoviću predložio već četiri puta.

"I sad on predlaže, kako da to odbijem? Uredu. Mislio sam i sam to napraviti, ali mislio sam da će odbiti. Sada on pozive, mašala. Bit će sve teme, antičke, Srbi u svemiru", rekao je MIlanović i nasmijao se.

Ponovio je: "Ako netko smatra da je Izrael naš prijatelj i saveznik, nema pomoći."

Novinare je zanimalo koje će biti teme na Vijeću, ali dobro raspoloženi Milanović okrenuo je ponovno sve na šalu.

Upitali su ga i o politici američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Gledajte, predsjednik Trump je zajedno s Izraelom odlučio napasti Iran. To je po meni dugoročno loše za američku reputaciju, ali to se tiče njih. Tiče se nas na način da mi u tome nećemo sudjelovati, ostavite nas na miru. U Crnoj gori bi to grublje rekli - odbij od praga", rekao je Milanović.

