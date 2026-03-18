Plenković se pohvalio rejtingom pa odgovorio Milanoviću: 'Ovi koji smatraju da je to ništa...'

Vlada u 9 sati održava svoju 154. sjednicu na kojoj će uputiti nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji bi, usklađenjem sa zakonodavstvom EU, trebao omogućiti višu razinu profesionalnosti u obavljanju djelatnosti posredovanja, kao i veću zaštitu korisnika usluga.

Zakonom se, između ostalog, propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja, prava i obveze sudionika, stručni uvjeti za agente te sustav nadzora, čime se uspostavlja okvir za zakonito i stručno posredovanje u prometu nekretnina.

Vlada će donijeti i plan prijema osoblja za 2026. godinu u Hrvatsku vojsku, kao i odluke o proglašenju "Nacionalnog dana posvojitelja" te o darovanju nekretnine i sredstava za izgradnju Spomen doma obitelji Čengić.

Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković. Čestitao je rođendan potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu.

"Obilježili smo ga jučer, želimo mu još dug život i dobro zdravlje, zahvalni za sve što radi sada i što je radio u Domovinskom ratu", rekao je.

'Hrvatska je politički stabilna'

Osvrnuo se na kreditni rejting najaviše razine koji je Hrvatskoj prošlog tjedna dodijelila agencija Standard & Poor’s.

"Nakon Fitcha, koji je zadržao kreditni rejting na razini A- sa stabilnim izgledima, prošloga petka druga agencija za kreditni rejting, Standard & Poor’s, podigla kreditni rejting Hrvatske na razinu A sa stabilnim izgledima“, rekao je Plenković i dodao kako je to vrlo snažan signal da je Hrvatska politički stabilna.

"Projekcija rasta za naredne tri godine je 2,7 posto. Zašto je kreditni rejting važan, jer ima nekih koji smatraju da je nebitan? Kad je Hrvatska prije šest godina imala rejting smeća, tada smo za kamate izdvajali 3,5 posto, a danas 1,5 posto. Ta je razlika iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu. Ovi koji smatraju da je to ništa, neka malo pogledaju što govore drugi i čelnici banaka, najvećih kompanija", objasnio je Plenković referirajući se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da "kreditni rejting ne znači ništa".

'Krenula isplata prijevremenih starosnih mirovina'

Podsjetio je kako su imali isplatu povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina. "Krenula je isplata po novom Zakonu o mirovinskom osiguranju. Korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se smanjenje polaznog faktora penalizacije od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina", rekao je.