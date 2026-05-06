FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HAVARIJA KOD GRČKE /

Potonuo brod koji je krenuo iz Albanije: Spašeni članovi posade

Potonuo brod koji je krenuo iz Albanije: Spašeni članovi posade
×
Foto: Fotoarena/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija

Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo potonuće plovila koje su vlasti identificirale kao Corsage C

6.5.2026.
14:32
Hina
Fotoarena/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Grčka je spasila svih devet članova posade teretnog broda koji je u srijedu ujutro udario u stijene i potonuo kod otoka Androsa, rekao je dužnosnik obalne straže.

Teretni brod koji je plovio pod zastavom Vanuatua s državljaninom Azerbajdžana i osam turskih državljana, isplovio je iz Albanije s 3000 metričkih tona sode bikarbone i bio je na putu za Ukrajinu kada je potonuo kod Androsa, rekao je dužnosnik obalne straže. 

Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo potonuće plovila koje su vlasti identificirale kao Corsage C. Vladin dužnosnik rekao je da je pokrenuta istraga o incidentu.

Posada spašena

Grčka je nakon poziva u pomoć rasporedila tri broda obalne straže i helikopter, dok je putnički brod imao zadatak locirati tonući teretni brod, rekli su dužnosnici.

Dva člana posade spašena su iz mora, a sedam iz stjenovitog područja na Androsu, rekao je dužnosnik obalne straže, dodajući da su svi "u dobrom zdravstvenom stanju" prevezeni u otočnu ambulantu.

Dva broda obalne straže za sprječavanje onečišćenja i još dva plovila s odgovarajućom opremom preventivno su postavila plutajuću morsku barijeru jer su vlasti zabrinute zbog potencijalnog curenja goriva, rekli su dužnosnici grčkog ministarstva pomorstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Oštre kritike Sindikata pomoraca: 'Kompanija je riskirala živote posade slanjem broda kroz ratnu zonu'

BrodGrčkaMoreOtokNesreĆa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike