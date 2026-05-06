Ukrajina optužila Rusiju za kršenje primirja: 'Putin jedino mari za vojne povorke'

Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja koje je inicirao predsjednik Volodimir Zelenski u ponoć u srijedu, pri čemu su dužnosnici izvijestili o najmanje jednoj poginuloj osobi i trima ranjenima kod bojišta na sjeveru i istoku zemlje.

"Rusija je prekršila primirje koje je Ukrajina započela u ponoć između 5. i 6. svibnja", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj platformi X. Sibiha je kazao da su se ruski napadi nastavili tijekom noći, uključujući jutarnje napade na gradove Harkiv i Zaporižju.

Russia violated the ceasefire initiated by Ukraine at midnight between May 5th and 6th.



Russian attacks with the use of 108 drones and 3 missiles continued throughout the night, including morning strikes on Kharkiv and Zaporizhzhia.



Moscow once again ignored a realistic and… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 6, 2026

"Ovo pokazuje da Rusija odbacuje mir i njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. svibnja nemaju veze s diplomacijom", rekao je, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin "jedino mari za vojne povorke, a ne i ljudske živote".

Kada je najavljeno primirje?

Rusija je najavila primirje 8. i 9. svibnja koje se poklapa s obilježavanjem pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom povorkom na moskovskom Crvenom trgu.

Ukrajina je predstavila vlastiti prijedlog o prekidu vatre na neodređeno vrijeme od ponoći u srijedu, pozivajući Rusiju da u njemu sudjeluje. Zelenski je rekao da će Ukrajina od točke nadalje djelovati "simetrično".

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je izdalo nekoliko upozorenja o bespilotnim letjelicama i navođenim bombama nakon ponoći. Kazalo je da je Rusija u srijedu lansirala dva balistička projektila, jednu krstareću raketu i 108 dronova od 18 sati po lokalnom vremenu.

U ruskom napadu dronom na civilni automobil je u srijedu ujutro u sjevernoj Sumskoj oblasti ubijen putnik te ranjen vozač, kazao je regionalni guverner. U drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu, ruski dronovi su oštetili sedam privatnih zgrada, kazao je gradonačelnik.

U jugoistočnom gradu Zaporižji, gdje je u napadu u utorak ubijeno 12 osoba, ruske snage su napale industrijsku infrastrukturu, objavio je regionalni guverner rano u srijedu. Grad Krivij Rih je također napadnut bespilotnim letjelicama koje su oštetile infrastrukturu, kazao je čelnik lokalne vojne uprave, dodajući da nitko nije ozlijeđen.

Rusija je izvela nekoliko napada na Ukrajinu u utorak, nekoliko sati prije ukrajinskog roka za početak primirja, pri čemu je ubijeno najmanje 27 ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski uoči četvrte godišnjice rata u Ukrajini: 'Svi se sjećaju velikog američkog filma...'