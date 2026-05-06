FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NASTAVAK NAPADA /

Ukrajina optužila Rusiju za kršenje primirja: 'Putin jedino mari za vojne povorke'

Ukrajina optužila Rusiju za kršenje primirja: 'Putin jedino mari za vojne povorke'
×
Foto: Viacheslav Madiievskyi/Zuma Press/Profimedia

Rusija je najavila primirje 8. i 9. svibnja koje se poklapa s obilježavanjem pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom povorkom na moskovskom Crvenom trgu

6.5.2026.
11:50
Hina
Viacheslav Madiievskyi/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja koje je inicirao predsjednik Volodimir Zelenski u ponoć u srijedu, pri čemu su dužnosnici izvijestili o najmanje jednoj poginuloj osobi i trima ranjenima kod bojišta na sjeveru i istoku zemlje.

"Rusija je prekršila primirje koje je Ukrajina započela u ponoć između 5. i 6. svibnja", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj platformi X. Sibiha je kazao da su se ruski napadi nastavili tijekom noći, uključujući jutarnje napade na gradove Harkiv i Zaporižju.

"Ovo pokazuje da Rusija odbacuje mir i njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. svibnja nemaju veze s diplomacijom", rekao je, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin "jedino mari za vojne povorke, a ne i ljudske živote".

Kada je najavljeno primirje?

Rusija je najavila primirje 8. i 9. svibnja koje se poklapa s obilježavanjem pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom povorkom na moskovskom Crvenom trgu.

Ukrajina je predstavila vlastiti prijedlog o prekidu vatre na neodređeno vrijeme od ponoći u srijedu, pozivajući Rusiju da u njemu sudjeluje. Zelenski je rekao da će Ukrajina od točke nadalje djelovati "simetrično".

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je izdalo nekoliko upozorenja o bespilotnim letjelicama i navođenim bombama nakon ponoći. Kazalo je da je Rusija u srijedu lansirala dva balistička projektila, jednu krstareću raketu i 108 dronova od 18 sati po lokalnom vremenu.

U ruskom napadu dronom na civilni automobil je u srijedu ujutro u sjevernoj Sumskoj oblasti ubijen putnik te ranjen vozač, kazao je regionalni guverner. U drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu, ruski dronovi su oštetili sedam privatnih zgrada, kazao je gradonačelnik.

U jugoistočnom gradu Zaporižji, gdje je u napadu u utorak ubijeno 12 osoba, ruske snage su napale industrijsku infrastrukturu, objavio je regionalni guverner rano u srijedu. Grad Krivij Rih je također napadnut bespilotnim letjelicama koje su oštetile infrastrukturu, kazao je čelnik lokalne vojne uprave, dodajući da nitko nije ozlijeđen.

Rusija je izvela nekoliko napada na Ukrajinu u utorak, nekoliko sati prije ukrajinskog roka za početak primirja, pri čemu je ubijeno najmanje 27 ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski uoči četvrte godišnjice rata u Ukrajini: 'Svi se sjećaju velikog američkog filma...'

RusijaUkrajinaPrimirjeVladimir PutinVolodimir Zelenski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike