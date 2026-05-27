Putin zatvara zračni prostor iznad Moskve: Sve više se boji likvidacije

Vladimir Putin zatvorio je zračni prostor Moskve za sve privatne zrakoplove i helikoptere zbog sve većeg straha od pokušaja atentata. Zatvoreno je područje do visine od 5270 metara veličine kao četiri Ujedinjena Kraljevstva. Proteže se preko središnje Rusije od granice s Bjelorusijom na zapadu, sjeverno do zone leta Sankt Peterburga, istočno prema Uralu, te se spaja s već ograničenim područjem na jugu blizu ratne zone gdje su letovi zabranjeni posljednje četiri godine, piše Metro.co.uk.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

Zabrana stiže dok raste strah od spodobnosti ukrajinskih bespilotnih zrakoplova dugog dometa da napadnu Moskvu. Aviokompanije i piloti dobit će uskoro obavijesti prema nalozima Putinova Ministarstva prometa.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

"Sigurnosne službe razmatraju mogućnosti za neovlaštene letove malih zrakoplova u blizini Moskve i prisutnosti Vladimira Putina - kako bi se uklonio rizik od atentata“, rekao je jedan izvor. Protuzračna obrana oko Moskve i elitnog stambenog pojasa blizu Putinove palače Novo-Ogarjovo zapadno od glavnog grada se ažurira.

'Favorizirani oligarsi i dalje će letjeti'

To će omogućiti vojsci da tretira niskoletne, neplanirane zrakoplove kao sumnjive bez stalne provjere privatnih planova letova. Sve škole letenja i obuka pilota bit će zabranjeni, ali očekuje se da će privatni zrakoplovi favoriziranih oligarha nastaviti letjeti.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

Putin je pokrenuo zatvaranje velikog dijela ruskog zračnog prostora prije nastavka zračnih napada na Kijev. Zabrana letenja mogla bi biti preventivna mjera prije bilo kakvih očekivanih ukrajinskih odmazdi. Mete će biti centri za donošenje odluka i vojno-industrijski objekti Volodimira Zelenskog, uključujući one koji su navodno povezani s državama NATO-a.

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

Putin se suočava sa sve većim prijetnjama svojoj moći. Antiputinov podzemni pokret zavjetovao se da će ga svrgnuti silom. Grupa, poznata kao Crna iskra, tvrdi da gradi tajnu antirežimsku mrežu unutar Rusije koju čine profesionalci "srednje klase", poslovni ljudi, antiratni aktivisti i borci s ratnim iskustvom.

'Najveće prokletstvo Rusije mora se slomiti'

Čovjek iza grupe otkriven je kao Igor Volobuev, bivši potpredsjednik banke povezan s Kremljem, koji je prebjegao u Ukrajinu nakon Putinove invazije i naoružao se protiv Rusije. Manifest Crne Iskre otvoreno poziva na oružani otpor protiv ruske države.

"Putinov teror ubio je našu vjeru u dijalog. Shvatili smo da je pod diktaturom pravda prisiljena stajati s Molotovljevim koktelima“, rekla je grupa. Pokret osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu kao "našu sramotu i naš zločin" i tvrdi da samo uklanjanje Putina nije dovoljno.

"Samo carstvo - najveće prokletstvo Rusije - mora se srušiti", navodi se u manifestu.