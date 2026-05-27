Mutti im nedostaje, no je li tijekom njene vladavine bilo bajno? Ovo su tri ključna propusta

Dok se Njemačka suočava s dubokom političkom i ekonomskom krizom, društvenim mrežama i medijima širi se neočekivani kult ličnosti bivše njemačke kancelarke Angele Merkel.

Merkel, koja je bila 16 godina na vlasti, nekada je bila žestoko kritizirana, a danas mnoge asocira na "stabilna i predvidljiva vremena". Ipak, analitičari upozoravaju - takvo romantiziranje prošlosti je opasno, piše bavarski dnevnik BR24.

Kada je objavila svoje memoare pod naslovom "Sloboda", Merkel je izazvala veliku medijsku i društvenu pažnju. Knjiga se brzo našla na listi bestselera i prerasla u društveni fenomen. Njemački analitičari to sve češće nazivaju Merkel-kultom ili Merkel-nostalgijom.

Svakom četvrtom stanovniku Njemačke nedostaje Merkel na čelu države, pokazuju posljednje ankete. Paradoksalno, sjeta je najizraženija među mladima, ali i među glasačima lijevih opcija i Zelenih. Upravo su to one političke struje koje su bile najglasniji kritičari Merkel dok je bila na vlasti.

Odakle fenomen?

Psiholozi i sociolozi objašnjavaju ovaj fenomen kroz prizmu trenutne globalne i unutarnje nestabilnosti. U vrijeme ekonomske stagnacije, energetske krize i zaoštrenih geopolitičkih odnosa, era "Mutti", kako je Nijemci zovu, mnogima djeluje kao oaza mira i predvidljivosti.

Njen stil vođenja politike - smiren, pragmatičan, lišen velikih ideoloških drama i prepoznatljiv po sklapanju kompromisa - danas se doživljava kao sinonim za stabilnost.

Generaciji koja je odrasla tijekom njene vladavine, Merkel predstavlja konstantu i temeljnu sigurnost koja u modernom političkom pejzažu bolno nedostaje.

Zamka idealiziranja

Ipak, političari i analitičari upozoravaju na zamke ove idealizacije bivše kancelarke. Mnogi podsjećaju kako su upravo u eri Angele Merkel postavljeni temelji današnjih gorućih problema s kojima se Njemačka suočava.

Kao ključni propusti njene politike izdvajaju se:

Energetska ovisnost

Naglo gašenje nuklearnih elektrana, uz istovremeno zanemarivanje razvoja obnovljivih izvora energije, gurnulo je zemlju u potpunu ovisnost o jeftinom ruskom plinu - strategija se nakon 2022. pokazala lošom.

Migracijska kriza

Deset godina nakon što je Merkel izgovorila svoju čuvenu rečenicu "Uspjet ćemo (Wir schaffen das)", kritičari tvrde da je nekontrolirani priljev migranata trajno podijelio društvo i otvorio put dramatičnom usponu ekstremne desnice.

Zastarjela infrastruktura

Tijekom vladavine Merkel strogo se štedjelo na investicijama, zbog čega su njemačke željeznice, digitalna mreža i javna infrastruktura danas u izuzetno lošem stanju.

Podijeljena stranka

Nostalgija za Merkel stvara ozbiljne glavobolje i unutar njene matične stranke, Kršćansko-demokratske unije (CDU) koja je duboko podijenjena oko naslijeđa bivše kancelarke.

Dok jedno krilo želi potpunu distancu od njezine politike i krive je za gubitak tradicionalnog konzervativnog identiteta i uspon desnice, drugi njezin povratak u javni prostor vide kao priliku za unutarstranačko pomirenje i privlačenje umjerenih birača centrističkog profila.

Zaključak analitičara je taj da euforija nastala zbog memoara Merkel više govori o trenutnom duhu njemačke nacije, nego o njezinim stvarnim postignućima.

Čežnja za prošlošću zapravo je bijeg od kompleksnih zadataka današnjice. Povratak u "predvidljivu eru" više nije moguć, a računi za propuštene reforme iz perioda bivše kancelarke upravo dolaze na naplatu, zaključuje medij.