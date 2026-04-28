Sjećate se kako je Angela Merkel pričala o samitu u Dubrovniku? Danas je tamo elita

'TROJANSKI KONJ' /

Na samom jugu Hrvatske - državnici, gospodarstvenici iz 45 država na skupu Inicijative triju mora. U Dubrovnik je stigao i Trumpov ministar energetike Chris Wright.

Glavna tema je bila gradnja Južne interkonekcije, plinovoda kroz Hrvatsku i BiH, o čemu su sporazum potpisali predsjednik Vlade i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

U sve je uključena i Amerika - u BiH bi projekt trebala graditi američka tvrtka AAFS Infrastucture and Energy, koju zastupaju ljudi bliski Trumpovoj administraciji.

Samit Dubrovniku koji se održava u jeku energetske krize i globalnih napetosti, okupio je lidere iz gotovo cijele Europe – na jednom mjestu odlučuje se o budućnosti energetike i sigurnosti regije.

Samit u Dubrovniku prati reporterka RTL-a Danas, koja je pojasnila zašto je ovakvo okupljanje, posebno ove godine, tako važno.

"Čak 45 zemalja sudjeluje, i preko 720 tvrtki. Razlog je jednostavan - regija Istoka Europe od sjevera prema jugu čini oko 15 posto BDP-a. Brojne tvrtke u ovom dijelu vide svoju priliku za ulaganje i zaradu. Inicijativa ove godine okuplja i Japan, Tursku, Njemačku", pojasnila je.

Inicijativa je nastala 2015. s idejom razvoja istoka Europe, a ključne teme bile su energetika te da se istok Europe odvoji od ruskih energenata. Druga je važna stvar prometna infrastruktura i povezanost.

"Zanimljivo je da Zapad Europe na početku nije blagonaklono gledao na ovu inicijativu. Angela Merkel se tada protivila ovakvom okrupnjavanju zemalja na istoku, o ovoj inicijativi govorilo se o američkog Trojanskom konju unutar EU", također je dodala reporterka.

U Dubrovniku je potpisan i ugovor o gradnji AI podatkovnog centra u Topuskom, ulaganje je vrijedno 50 milijardi eura.

