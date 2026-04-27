Alica Bauman prva je Hrvatima otkrila strahotu: 'Zatvorite prozore, zaštitite djecu'

PRIJE 40 GODINA /

"Zatvorite prozore, ne izlazite van, zaštitite djecu, u Černobilu se dogodila nuklearna katastrofa", prva je u Hrvatskoj te 1986. na radiju rekla Alica Bauman, i zbog toga skoro završila u zatvoru, jer učinila je to na vlastitu ruku.

I ovdje se prije 40 godina trebalo držati posebnih uputa, kada se 1500 kilometara od Zagreba, dogodila eksplozija u nuklearnoj elektrani.

Ukrajinski Pripjat i dalje je napušten grad, jedini ljudi tamo su turisti koji dolaze vidjeti mjesto najveće nuklearne nesreće u povijesti. Više doznajte u prilogu.