KINOMANIJA /

'Svadba' srušila rekord star 30 godina: Hrvatica i Srbin popularniji od Titanica i Avatara

On je Srbin, a ona Hrvatica… Među njima ljubav, ali i njihove obitelji - dovoljan razlog za ludu komediju "Svadba" koja je masovno vratila Hrvate u kino dvorane. 

Igor Šeregi snimio je najgledaniji film u povijesti Hrvatske. Prvi koji je u gotovo 30 godina, u hrvatskim kinima nadmašio i gledanost Titanica

Od početka godine do 1. travnja, dakle u prva tri mjeseca, u kino je otišlo više od milijun i pol Hrvata. To je gotovo 80 posto više nego lani, i skoro 30 posto više od rekordne 2018 godine.

27.4.2026.
20:19
