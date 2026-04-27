Priča koja je započela u brijačnici: Za Vatrene navijaju i Filipinci, Vijetnamci i Dominikanci

Pjesme koje godinama odjekuju tribinama kad igra Hrvatska sada se čuju još glasnije.

Razlog je jednostavan – među navijačima više nisu samo Hrvati. Za Vatrene danas navijaju i Filipinci, Vijetnamci te Dominikanci iz jedne brijačnice u Kanadi.

Ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji rodila se zahvaljujući Darku Šnjariću, rođenom u Slatini, koji u Kanadi živi gotovo 40 godina. Upravo je on svoje prijatelje i obitelj zarazio strašću prema Vatrenima.

"Leoles Valagrito moj je zet. Bio sam kod njega na šišanju i pitao me što radim za vikend. Rekao sam mu da idem u Orlando gledati Hrvatsku protiv Brazila. Pitao je može li i on. Rekao sam: možeš, ja ću ti platiti ulaznicu. Onda su i ostali rekli da bi i oni išli", ispričao je Darko.

U samo pola sata plan je bio gotov. Darko je kupio ulaznice, a oni avionske karte. Tako se spontano okupilo čak 11 navijača iz raznih krajeva svijeta – prava momčad pod hrvatskom zastavom.

Na društvenim mrežama već su pokazali kako izgleda njihovo navijanje.

"Ovdje Top Tier iz ulice Kerr. Bit ćemo zatvoreni od ponedjeljka do srijede zbog radova... Šalimo se! Idemo na utakmicu! Ajmo Hrvatska!", poručili su pa zaplesali.

'Luda atmosfera - very good!'

Koliko ih je atmosfera oduševila, potvrdio je i Milan Šošić. "Atmosfera je bila luda", rekao je, dok su njegovi prijatelji dodali: "Bilo je jako dobro! Very dobro!"

Zato ne žele propustiti ni Svjetsko prvenstvo, koje će im biti svega tridesetak kilometara od doma. "Na Svjetskom prvenstvu bit će deset puta bolja atmosfera nego u Orlandu", uvjeren je Milan. Posebno uzbuđenje vlada zbog utakmice Hrvatske protiv Paname.

"Jako smo uzbuđeni što ćemo gledati Hrvatsku protiv Paname na Svjetskom prvenstvu!", poručio je Leoles.

Darko već priprema i navijačku logistiku. "Kafić iza moje kuće, tamo će doći dosta ljudi iz Hrvatske. Neki će spavati kod mene, neki kod prijatelja koji živi blizu. Bit će to mala ludnica. Zapravo, velika ludnica", rekao je kroz smijeh.

A koliko su se novi navijači povezali s Hrvatskom, najbolje pokazuje završna šala. - Osjećaš li se kao Hrvat? "Da! Osjećam se kao super Hrvat. Evo novo prezime – Filipinović!", rekao je.

Samo da ovoga puta završetak bude bolji nego u Orlandu. Za dva mjeseca Hrvatska kreće po nove pobjede, uz pjesmu koju će, čini se, pjevati mnogi.