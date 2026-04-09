Gradovi produljuju radno vrijeme kafića zbog Vatrenih: U SAD stiže i Thompson?

Dok se euforija uoči Svjetskog prvenstva zahuktava, hrvatski gradovi pripremaju se za navijačko ludilo. Budući da se prvenstvo igra u SAD-u, zbog vremenske razlike termini utakmica bit će duboko u noć i rano jutro, no to lokalne vlasti neće spriječiti da građanima omoguće proslavu do zore.

Splitska gradska vlast već je donijela odluku da će ugostiteljski objekti na dane kada igraju Vatreni raditi dulje.

"Produžit ćemo vrijeme, prilagodit ćemo se terminima utakmica. Mislim da je u to vrijeme građanima potrebno osigurati veselje jer znamo kakva euforija tada vlada. Nije isključeno da će se odluka odnositi na cijeli grad, a ne samo na centar, trenutno smo u izradi detalja", poručio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Osijek definirao vrijeme za grupnu fazu

Osijek je otišao korak dalje i već definirao točna vremena za grupnu fazu. Nakon utakmice s Engleskom kafići će raditi do 2 sata iza ponoći, protiv Gane do 3 sata, a za susret protiv Paname radno vrijeme je produljeno do čak 5 sati ujutro.

"Uvijek je veliki senzibilitet, posebno za utakmice nogometne reprezentacije. Očekujemo sjajnu atmosferu, pojačanu potrošnju, a ako nas i rezultat pomazi tko zna gdje nam je kraj", rekao je Gordan Šestić, predsjednik Strukovne grupe ugostiteljskih djelatnosti HGK - Županijske komore Osijek.

Zagreb i Rijeka još uvijek bez odluke

U Zagrebu se čekaju službeni zahtjevi ugostitelja, nakon čega će se odlučiti do kada će se slaviti u centru grada. Slična je situacija i u Rijeci, gdje poručuju da će odluka biti donesena pravodobno.

"Grad Rijeka razmatra mogućnost privremenog produljenja radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva, s ciljem omogućavanja praćenja najvažnijih utakmica u navijačkoj i prijateljskoj atmosferi, što je ujedno i praksa koja se primjenjivala u sličnim prigodama.

Odluka o načinu reguliranja radnog vremena ugostiteljskih objekata bit će donesena pravodobno.", poručili su iz Grada Rijeke.

Iznenađenje u Dallasu

"U ugostiteljskim objektima uvijek je bilo veselo, uvijek je hrvatska nogometna reprezentacija bila praćena. Ne sumnjam da će tako biti i ovaj put, makar su termini kasnovečernji, ranojutarnji", rekao je Vedran Paić iz navijačke udruge CFE Mi Hrvati.

Službene informacije o fan zonama u hrvatskim gradovima još nema. Radi se i na pripremama oko okupljanja navijača i u Americi, a prva utakmica igra se u Dallasu.

"Ukoliko se pričalo o našim nošnjama i opravama koje smo nosili u Katru, vjerujem da će svi pričati o iznenađenje u kojeg ćemo prirediti u Dallasu, i ostalim gradovima", rekao je Paić.

Navijačka podrška, bila ona kod kuće u Hrvatskoj ili u Americi, izostati neće.

Stiže i Thompson?

A do SAD-a, kako RTL neslužbeno doznaje trebao bi otputovati i Marko Perković Thompson, čiji tim dogovara koncerte u Chicagu, New Yorku i Torontu.

Njegov menadžment tu informaciju nije htio potvrditi, niti negirati.