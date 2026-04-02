Pobjeda BiH nad Italijom podijelila državu: Donosimo političku dimenziju nogometnog trijumfa

POVIJESNI USPJEH /

Nevjerojatnih 4 milijuna pregleda na društvenim mrežama, imaju videa iz jučerašnjeg Direkta, u kojima smo govorili o povijesnoj pobjedi BIH nad Talijanima, i plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Oduševljeni su naši susjedi što smo slavili njihov uspjeh i veselili se velikom danu, jer nisu se veselili ni mnogi u BIH, pogotovo u Republici Srpskoj. Navijači iz Banja Luke otvoreno su navijali za Italiju. A ni Milorad Dodik ni drugi tamošnji političari nisu čestitali na pobjedi. Više pogledajte u prilogu.