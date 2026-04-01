Legendarni komentator u Direktu o utakmici BiH: 'Ovo što smo gledali je bilo fascinantno'

Veselje i povijesnu pobjedu Bosne i Hercegovine za Direkt kod Mojmire Pastorčić komentirao je legendarni sportski komentator Božo Sušec.

Cijela Hrvatska sinoć je navijala za BIH.

Pa nisam sto posto siguran ali da, vrlo vjerojatno veliki dio navijača u Hrvatskoj je bio uz BiH. Ali je puno važnije da je velik dio ljudi u Bosni i Hercegovini bio za BiH. Jer oni su imali ona dosta turbulentna razdoblja kada su bili podijeljeni, kada su i Hrvati bili rezervirani prema toj reprezentaciji jer i nije bilo hrvatskih igrača, da ne govorimo o Srbima. A jučer je bilo tu i Srbina i Hrvata i pretežito Bošnjaka.

Je li to najveća sportska pobjeda BIH ikada? I sami ste spomenuli ovo političko pitanje i koliko vam s ova pobjeda čini značajnom za Bosnu i Hercegovinu kao državu?

Pa, ja ću podsjetiti sve gledatelje da postoji jedna izreka, da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ovdje nogomet postaje najvažnija stvar na svijetu. To i je jedan pogon za ujedinjenje Bosne i Hercegovine. Ovo što smo gledali je bilo fascinantno, to je bila jedna kolektivna ekstaza ljubavi, privrženosti reprezentaciji svoje zemlje. Divno.

I to je, to služi za prevladavanje svih tih razlika. Sport se često puta podcjenjuje, on je vrlo moćan u ujedinjenju i nije ovo jedini primjer. Možda ćemo kroz emisiju moći porazgovarati o nekim drugim sličnim događajima.

Kako je to momčad BIH postala tako dobra? Čija je to zasluga?

Pa oni su stvarali malo duže tu momčad. Sergej Barbarez je preuzeo ne tako davno. Pokazuje se da taj fenomenalni igrač nekad, koji nema baš nekog velikog uspješnog trenerskog iskustva, počeo je stvarati jednu momčad koja je prvenstveno tim.

Kad ih gledam, ja to prepoznajem - tu ima toliko žara, toliko požrtvovnosti, u dobrom smislu ratničkoga prisustva da mora to rezultirati nečime. Oni su mislim 75. reprezentacija na svijetu po rangu, pobijedili su nekog tko je 50 mjesta bolji od njih, tko je mnogostruki prvak svijeta i tko se strašno borio da ne izostane treći put zaredom sa Svjestkog prvenstva.

Moram vam reći da je meni isto žao što Italija ne može ići, što ne mogu i jedni i drugi jer godinama pratim talijanski nogomet i mislim da zaslužuje biti na ovoj smotri.

Ali opet, moramo priznati da su im se dosta ružno rugali Talijani, gledala sam jučer da im je La Stampa pisala, kakve su im ovo svlačionice, travnjak. Podcjenjivali su ih, bili su se veselili kad su saznali da će dobiti BiH za protivnika, podcijenili su protivnike.

BiH sve svoje važne utakmice igra u Zenici. Tamo su toliko fanatični navijači. Ja sam radio utakmicu, nemojte me pitati koje godine - davno, Bosna i Hercegovina - Portugal, kada su bile iste kvalifikacije, kada je došao još mladi Ronaldo i igrao je za Portugal.

To je nešto što nisam nigdje drugdje vidio, kako je živjela ta Zenica. Stadion je bio 3-4 ljudi više nego što stane u stadion, sve ulice su bile pune, veliki ekrani. Sve je dalo srce za tu Bosnu i Hercegovinu, tako je vjerojatno bilo i jučer. To svjedoče ove slike po ulicama Mostara, Sarajeva, Zenice.

Međutim, očito je da nije baš svima drago. Vidjeli smo da članica Predsjedništva iz Republike Srpske nije ni čestitala.

To je sramotno, što bi vam drugo rekao. Mislim da su puno ljudi i u RS-u navijali za ovu reprezentaciju s obzirom da su imali svoje igrače tamo. Reprezentacija je Bosne i Hercegovine.

Samo politički fanatici mogu biti protiv tako nečega, posebno kad gledate kako ginu i kako prolaze. Pazite, oni su isto prošli utakmicu u drami, u teškoj drami prošli na jedanaesterce i sve. Nema veće drame u nogometu kada jedna kvalifikacijska utakmica ili finale Svjetskog prvenstva dođe do jedanaesteraca.

Imaju li šanse na Svjetskom prvenstvu? Dobili su dosta laganu skupinu, Švicarska, Kanada, Katar, ili se samo tako čini?

Na Svjetskom prvenstvu gotovo da nema laganih utakmica. Jučer na Wembleyju je igrala Engleska, naš protivnik, protiv Japana. Izgubili su od Japana. Pustite što je to prijateljska utakmica, to se i na velikim natjecanjima događa. To je skupina u kojoj svatko može pobijediti svakoga i gdje će nijanse odlučivati.

Podsjetit ću sve gledatelje na 2004. kad je europski prvak postala Grčka koja nije bila među 20 najboljih reprezentacija. Znate kako? Da na četiri zadnje utakmice nije primila nijedan gol, a uvijek je zabila jedan.

Taman koliko je dovoljno. Ima li neke paralele, glavni igrač Džeko ima 40, Modrić naš 40 godina.

Paralela je godišta. Obadva su super iskusni, obadva su veličanstveni igrači, ja se klanjam jednom i drugom. Edin Džeko je imao veliku karijeru. Znate kako ga zovu u BiH, kralj Džeko. I jučer, taj 40-godišnjak se bacao, trčao koliko je imao snage. Fantazija.

I pomakle su se granice vrijednosti i dugovječnosti igrača. Ja se sjećam, davno kad sam ja bio mlad je bio samo jedan takav, Stanley Mathews koji je igrao čak do 50-te godina, ali to je izuzetak.

Sada, posebno na pozicijama veznih igrača, koje igra Luka Modrić, to je nevjerojatno u tim godinama, ali to je i genetika. Luka Modrić je ipak iz jednog takvog kamenitog kraja.

Gledala sam raspored utakmica, Hrvatska igra u 22, u 23, u 1 ujutro. Hoće li nam to biti neobično ili ćemo se naviknuti?

Pa, možemo biti zahvalni da ne igramo u 2.30. Najgore vrijeme na svijetu za gledat nogomet je 2.30 - niti možeš otići spavati prije pa se buditi u 2, niti možeš ići spavati poslije 4.15. To je bio problem kad je bilo prvenstvo u Sjedinjenim Državama 1994.

Ja sam bio tamo isto i naravno da nam je balansirala gledanost strahovito od utakmice koja se igrala. Ali, sasvim sigurno bi Europa puno više gledala svjetsko prvenstvo da se igra u naša vremena. Mi imamo relativno dobra vremena.

Gledala sam, BiH ima još bolja, sve imaju u 21 sat. Senzacija je da se BiH uopće plasirala, mi smo se već navikli gdje god idemo da dobivamo medalje. Trebamo li biti optimistični i ovaj put ili ne baš?

Kako ne bi trebali biti optimistični? Imamo Zlatka Dalića koji je izbornik godine, najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske, a i šire rekao bih. On to dobro slaže. Sada ima dvije teške utakmice, gdje se osvjedočio na koga može računati do kraja, tko će biti prvih 11, ali Svjetsko prvenstvno igra 20-ak igrača, ne 11. I imamo mi kvalitetu.

Možda ne kao neke najveće momčadi, ali imamo tim, opet imamo tim i to je velika vrijednost, da treći put zaredom mala Hrvatska dođe ponovno pri vrhu, to bi bilo zaista predivno, ali ne znam odgovor na vaše pitanje.

Znam da ne znate, ali morala sam ga postaviti. Gospodine Sušec, hvala što ste bili gost Direkta, uvijek je zadovoljstvo razgovarati s vama.

Hvala vama.