Treba li Vlada zbog rata smanjiti PDV? Stručnjaci za Direkt otkrili surovu istinu

Kao Voldemort, njegovo ime se ne spominje, PDV - njega se ne dira. Osim kad se nabrajaju mjere za borbu protiv krize. Novinari su upitali ministra financija, Tomislava Ćorića o fluktuirajućem PDV-u.

"Vjerujem da će sve te teme biti na stolu kako ova kriza bude odmicala. Međutim to mi djeluje kao jedna vrlo logična opcija", odgovorio je Ćorić.

Stručnjaci protiv smanjenja PDV-a

Logična opcija? Znači li to da PDV ide pod škare? Imamo li velike vijesti na pomolu? Evo o čemu se radi, Direktov panel Linić - Podobnik - Novotny ima presudu.

"Moje mišljenje je da ne bi trebalo smanjivat opću stopu PDV-a radi energetske krize", rekao je Slavko Linić, bivši ministar financija.

S druge strane, Boris Podobnik iz Udruge Glas poduzetnika smatra da bi PDV trebalo smanjiti s 25 posto na 23 posto.

"23 ili 22, to bi bilo za očekivati pa da budemo bliži mnogim drugim zemljama", rekao je Podobnik.

"Privremeno spuštanje stope PDV-a je moguće, ali nema smisla stalno mijenjati porezni sustav. Ja sam za to da se ništa ne dira, pogotovo ako bi bio povod rast cijena energenata", rekao je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Ista stopa PDV-a od 2012.

Od europskih zemalja veći PDV imaju jedino Mađarska i Island. Dakle, u Hrvatskoj od 2012. imamo opću stopu PDV-a 25 posto. Drugi su malo mijenjali u zadnjem desetljeću, ali sad je situacija ovakva – Slovenija je na 22 posto Austrija na 20 posto, Njemačka na 19 posto, Italija na 22 posto.

Dva su temeljna argumenta zašto ne spuštati PDV.

"Vlada će trebati državni proračun za pomoć najsiromašnijim slojevima građana i trebat će za pomoć gospodarstvu i zato bi smanjenje PDV-a imao ogroman negativni utjecaj na socijalnu politiku Vlade", rekao je Linić.

Porez na hranu

Porez na većinu hrane u Hrvatskoj je na 25 posto, dok je npr. u Sloveniji 9,5 posto, a u Austriji i Italiji 10 posto. Samo sedam posto je stopa PDV-a na hranu u Njemačkoj.

Možemo li tu manje?

"Posebno ova stopa koja bi bila usmjerena prema hrani to bi moglo biti 8 ili 9 posto", rekao je Novotny.

Ali tako dolazimo do drugog klasičnog argumenta za ne spuštati porez jer kao smanjenje poreza neće smanjiti cijene hrane, trgovci će razliku spremiti sebi u džep, obično se čuje. Doduše ne misle baš svi ekonomisti tako.

"Pomoglo bi. A što se tiče argumenta da se cijene neće smanjiti - možda se neće smanjiti, ali neće ni rasti", rekao je Danijel Nestić s Ekonomskog instituta u Zagrebu i dodao da bi bilo mudrije dati niži PDV na hranu jer bi to obuhvatilo više proizvoda.

Dakle sve ovisi o tome koliko će američki predsjednik dugo nastaviti bacati bombe. Ako neće još dugo, onda će se i naš PDV vratiti u domenu onoga čije se ime ne spominje. Neće ga nitko dirati.