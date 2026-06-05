Došla do točke sloma: Zadavila mamu, pokušala presuditi sebi pa mirno nazvala policiju

Stefania Glowka (64) zadavila je vlastitu majku Tamaru na Božić. Nakon što si je pokušala oduzeti život, nazvala je policiju i sve im priznala. Sada je na suđenju u Bristolu prikazana snimka njezinog priznanja. Zadavila ju je remenom, piše The Sun.

"Dobro jutro. Upravo sam ubila svoju majku", mirno je rekla policajcima. Bila je prekrivena krvlju. Njezinu majku pronašli su bez svijesti na madracu u spavaćoj sobi. Dok je Stefania sjedila na stubištu rekla je policajcima da se osjećala nemoćno i da bi radije umrla. Sud je čuo da je došla do točke sloma nakon što se 17 godina brinula za svoju majku, koja je bolovala od shizofrenije.

Otvarajući slučaj tužiteljstva, Simon Jones rekao je da "nema spora" da je ubila svoju majku zbog onoga što je rekla i učinila, ali se izjasnila krivom za lakše kazneno djelo ubojstva iz nehaja na temelju smanjene uračunljivosti.

"To priznanje krivnje ne ide dovoljno daleko, ne odražava pravilno stvarnu razinu odgovornosti optuženice. Tužiteljstvo kaže da koliko god očajna bila situacija u kojoj se optuženica osjećala, ne postoji zakonito opravdanje za ono što je učinila", dodao je.

Nije više mogla brinuti o njoj

Poroti je prikazano pismo koje je gospođa Glowka ostavila bliskoj prijateljici u stanu, a za koje tužitelji kažu da otkriva da je namjeravala oduzeti si život nakon što je ubila majku. No, njezin plan da si oduzme život propao je unatoč tome što se ubola u trbuh i vrat, čak i "mahanjem" nožem. Jones je rekao sudu da je to pružilo "značajan uvid" u njezino razmišljanje i plan.

"Ubila sam svoju majku jer se ne mogu dalje brinuti o njoj i previše je volim da bih je smjestila u ustanovu. Također ne mogu zamisliti vlastiti život, starost i neizbježne zdravstvene probleme", stajalo je u pismu. Opisala je i kako će država imati koristi od njezina nasljedstva, kao i od njezinih pogrebnih želja.

"Iz ovog pisma čini se da je optuženica sređivala svoje poslove prije nego što je izvršila ubojstvo. Kažemo da je taj proces razmišljanja važan kada je u pitanju razmatranje stanja uma optuženice u to vrijeme", dodao je. Glowka se kasnije vidi na policijskim snimkama na tijelu kako se drži za vrat i leži u kolima hitne pomoći dok je uhićuju zbog ubojstva. Odgovara pitanjem: "Znači li to da je moja majka mrtva?“

Obdukcija je kasnije zaključila da je žrtva umrla od ozljeda koje su "u skladu s tvrdnjom da je prije smrti bilo razdoblja pritiska na vrat". Zaključeno je da je pritisak bio snažan i dugotrajan. Stefania je ispričala policajcima da je bila jedinica samohrane majke.

'Bio je to namjeran čin'

"Uvijek smo bile samo nas dvije". Preselile su se u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Poljske u prosincu 1994., gdje je studirala veterinu za male životinje, a zatim radila kao samostalna veterinarka u Devizesu, Wiltshire. Majka joj se pridružila 2004. godine kada je Poljska postala članica EU. Također je opisala pogoršanje zdravstvenih problema svoje majke. Glowka je na sudu zanijekala ubojstvo i tvrdi da je patila od "abnormalnosti mentalnih funkcija".

"Možda osjećate suosjećanje prema optuženici. Možete zaključiti da se borila, bila preopterećena, depresivna i nije se mogla nositi s pritiscima brige za majku i gledanja kako joj se zdravlje pogoršava. Ali suosjećanje nije test je li ovo bilo ubojstvo. Bio je to namjeran čin: stavljanje remena oko majčinog vrata i njegovo zatezanje, unatoč majčinim uzaludnim pokušajima, i bez dovoljno snage, da zgrabi remen i olabavi ga", dodao je Jones.

"Taj je remen stegnut snažnom i kontinuiranom silom sve dok Tamara Glowka nije umrla. Kažemo da te planirane radnje, zajedno s pažljivim sredstvima kojima je optuženica nastojala srediti svoje poslove, nakon ovoga, pokazuju da je ona zapravo bila u potpunosti sposobna razumjeti što radi", dodao je. Glowka je priznala ubojstvo majke, ali je negirala ubojstvo i priznala krivnju za ubojstvo iz nehaja. Suđenje bi se trebalo nastaviti u sljedećih sedam dana.