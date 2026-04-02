Plenković sudjelovao u procesiji na Hvaru: Pogledajte što je učinio kada je vidio kameru

LEŽERNO IZDANJE /

Večeras je na otoku Hvaru počela poznata noćna procesija 'Za Križen'. U neprekinutom nizu, vjerska je ovo tradicija koja se odvija već pet stoljeća.

Na ruti dugoj 25 kilometara sudjeluju vjernici iz šest mjesta: Vrbanja, Vrboska, Jelsa, Pitve, Vrisnik i Svirče. Svako mjesto ima svog križonošu, koji se mijenja svake godine, a nosi križ težak između 18 i 25 kilograma.

A u procesiji sudjeluje i premijer Andrej Plenković, koji je za tu prigodu obukao tenisice. Premijer je pozdravio i novinarske ekipe koje snimaju ovaj važan događaj te je ležerno mahnuo prema kameri. Pogledajte video.