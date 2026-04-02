Grlić Radman uvjerava: 'LNG na Krku i JANAF jačaju energetsku opornost Europe'

LNG terminal na Krku i naftovod JANAF osiguravaju kontinuitet opskrbe čak i u uvjetima poremećaja globalnih ruta, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u četvrtak na virtualnom sastanku o mjerama za otvaranje Hormuškog tjesnaca, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"Aktualna kriza na Bliskom istoku ponovno ukazuje na ranjivost globalnih energetskih i prometnih ruta, osobito na ključnim strateškim točkama poput Hormuškog tjesnaca, te je s tim u vezi ministar Grlić Radman naznačio geopolitičku i operativnu vrijednost LNG terminala na Krku i naftovoda JANAF.

Ovi kapaciteti osiguravaju kontinuitet opskrbe čak i u uvjetima poremećaja globalnih ruta, čime dodatno jačaju energetsku otpornost Europe", ističe se u priopćenju MVEP-a.

Sastanak u Londonu

Grlić Radman sudjelovao je u četvrtak na videokonferenciji predstavnika 40 zemalja, a među njima 25 ministara vanjskih poslova, na kojoj se razgovaralo o međunarodnoj koordinaciji u kontekstu sigurnosnih i gospodarskih izazova povezanih s plovidbom kroz Hormuški tjesnac.

Ministar je rekao da Hrvatska izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba i njegovih teških humanitarnih posljedica za civilno stanovništvo u bliskoistočnoj regiji i šire te kako je sigurnost pomoraca na brodovima i naftnim platformama u području Perzijskog zaljeva od najvišeg prioriteta.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper predsjedala je sastankom i govorila o "hitnoj potrebi" ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.

"Fokusiramo se na diplomatske i međunarodne mjere planiranja, uključujući kolektivnu mobilizaciju cijelog niza diplomatskih i ekonomskih alata i pritisaka", rekla je Cooper na početku sastanka.

Iran je efektivno zatvorio ključnu plovnu rutu kojom se prevozi otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte, u odmazdi za američko-izraelske napade koji su počeli krajem veljače.

POGLEDAJTE VIDEO: Gordan Grlić Radman o Hrvatima na Bliskom istoku