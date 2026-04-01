FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'CILJ JE JASAN' /

Vlada povukla iznenađujući potez, pušta zalihe! Što će na ovo reći vozači u Hrvatskoj?

×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska je jedna od šest država članica Europske unije koje nisu članice IEA-em ali odlučila se priključiti akciji u duhu europske solidarnosti

1.4.2026.
11:59
Ines Nastav
VOYO logo
VOYO logo

U jeku poremećaja na svjetskom tržištu nafte, uzrokovanih nestabilnošću na Bliskom istoku i otežanim prometom kroz Hormuški tjesnac, Europa ujedinjuje napore za stabilizaciju opskrbe energentima.

Na sastanku Međunarodne agencije za energiju (IEA), održanom 10. ožujka 2026., predloženo je koordinirano otpuštanje čak 400 milijuna barela nafte iz strateških zaliha država članica. Od toga se na države članice EU koje su ujedno članice IEA-e odnosi ukupno 87,6 milijuna barela (11,9 milijuna tona).

Obvezne zalihe služe kao sigurnosna mreža u slučaju ozbiljnih poremećaja opskrbe. Upravo takva situacija razvila se početkom ožujka, kada su eskalacija sukoba i smanjena proizvodnja nafte uzdrmali globalno tržište.

Hrvatska daje dio svojih zaliha

Hrvatska je jedna od šest država članica Europske unije koje nisu članice IEA-e i nema formalnu obvezu sudjelovanja, no kako je danas objavila Vlada, odlučila se priključiti akciji u duhu europske solidarnosti.  Ovaj potez dio je šire koordinirane akcije na razini Europske unije, kojom se nastoji ublažiti pritisak na tržište i osigurati stabilna opskrba energentima u nesigurnim geopolitičkim okolnostima. Cilj je jasan – osigurati dodatne količine na tržištu i poslati snažnu poruku da neće doći do nestašica.

Ministar Ante Šušnjar rekao je danas na sjednici Vlade da je istu takvu odluku Hrvatska učinila i 2022. godine. Na domaće tržište bit će pušteno 35.000 tona dizelskog goriva, odnosno oko 261 tisuću barela preračunato u ekvivalent sirove nafte. Ta količina predstavlja oko 4,4 dana prosječnog neto uvoza dizela u Hrvatskoj, nešto više od četiri dana domaće potrošnje te približno 4,7 posto ukupnih obveznih zaliha. Prodaju na tržištu ovog goriva provest će Agencija za ugljikovodike, i to po tržišnim cijenama koje se formiraju na temelju relevantnih europskih burzovnih kotacija.

Premijer Andrej Plenković pitao je li to nešto izvanredno, a na što je ministar Šušnjar odgovorio: "Ovo ništa nije izvanredno i u duhu je solidarnosti s drugim zemljama koje su primorane to napraviti. Mi u smislu sigurnost naše opskrbe apsolutno imamo sve pod kontrolom". 

POGLEDAJTE VIDEO: Ribari poručili: 'Ne znamo što nas sutra čeka na moru, a kamoli što će biti s gorivom'

Hormuški TjesnacNaftaBliski Istok
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike