Vlada povukla iznenađujući potez, pušta zalihe! Što će na ovo reći vozači u Hrvatskoj?

U jeku poremećaja na svjetskom tržištu nafte, uzrokovanih nestabilnošću na Bliskom istoku i otežanim prometom kroz Hormuški tjesnac, Europa ujedinjuje napore za stabilizaciju opskrbe energentima.

Na sastanku Međunarodne agencije za energiju (IEA), održanom 10. ožujka 2026., predloženo je koordinirano otpuštanje čak 400 milijuna barela nafte iz strateških zaliha država članica. Od toga se na države članice EU koje su ujedno članice IEA-e odnosi ukupno 87,6 milijuna barela (11,9 milijuna tona).

Obvezne zalihe služe kao sigurnosna mreža u slučaju ozbiljnih poremećaja opskrbe. Upravo takva situacija razvila se početkom ožujka, kada su eskalacija sukoba i smanjena proizvodnja nafte uzdrmali globalno tržište.

Hrvatska daje dio svojih zaliha

Hrvatska je jedna od šest država članica Europske unije koje nisu članice IEA-e i nema formalnu obvezu sudjelovanja, no kako je danas objavila Vlada, odlučila se priključiti akciji u duhu europske solidarnosti. Ovaj potez dio je šire koordinirane akcije na razini Europske unije, kojom se nastoji ublažiti pritisak na tržište i osigurati stabilna opskrba energentima u nesigurnim geopolitičkim okolnostima. Cilj je jasan – osigurati dodatne količine na tržištu i poslati snažnu poruku da neće doći do nestašica.

Ministar Ante Šušnjar rekao je danas na sjednici Vlade da je istu takvu odluku Hrvatska učinila i 2022. godine. Na domaće tržište bit će pušteno 35.000 tona dizelskog goriva, odnosno oko 261 tisuću barela preračunato u ekvivalent sirove nafte. Ta količina predstavlja oko 4,4 dana prosječnog neto uvoza dizela u Hrvatskoj, nešto više od četiri dana domaće potrošnje te približno 4,7 posto ukupnih obveznih zaliha. Prodaju na tržištu ovog goriva provest će Agencija za ugljikovodike, i to po tržišnim cijenama koje se formiraju na temelju relevantnih europskih burzovnih kotacija.

Premijer Andrej Plenković pitao je li to nešto izvanredno, a na što je ministar Šušnjar odgovorio: "Ovo ništa nije izvanredno i u duhu je solidarnosti s drugim zemljama koje su primorane to napraviti. Mi u smislu sigurnost naše opskrbe apsolutno imamo sve pod kontrolom".

POGLEDAJTE VIDEO: Ribari poručili: 'Ne znamo što nas sutra čeka na moru, a kamoli što će biti s gorivom'