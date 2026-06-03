Pokisli Dalić! Pogledajte kako je pljusak na Rujevici oprao našeg izbornika

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SVAKA ČAST ZLATKO /

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo jučer odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili s 0-2 (0-1).

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Hrvatski reprezentativci, točnije njih 14, odradilo je trening na terenu Rujevice, unatoč snažnoj kiši koja je zahvatila Kvarner. Među prisutnima je bio i izbornik Dalić.