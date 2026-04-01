Plenković 'spustio' oporbi o milijunima iz NPOO-a: 'Predlažem da malo bolje čitaju...'

Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na novoj sjednici Vlade. Na dnevnom redu je odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. U saborsku će proceduru uputiti prijedloge tri zakona koji bi, usklađivanjem s europskim zakonodavstvom, trebali osigurati veću zaštitu potrošača i sudionika javnog djelovanja.

U Zakon o obveznim odnosima transponiraju se dvije europske direktive - o odgovornosti za neispravan proizvod te o promicanju popravka robe, čiji je cilj potaknuti potrošače na dulje korištenje proizvoda i smanjenje otpada. Ovim izmjenama proizvod bi nakon uporabe trebao postati sirovina, a ne otpad, a veća zaštita potrošača ogleda se u proširenju kruga odgovornih osoba, naknada štete moći će se, osim od proizvođača, zahtijevati i od uvoznika, zastupnika proizvođača, pružatelja usluga ispunjavanja narudžbi, dobavljača te pružatelja internetskih platformi.

Izmjenama Zakona o stečaju potrošača ti se predmeti prenose na trgovačke sudove, specijalizirane za stečajne postupke. Cilj novog Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje je zaštita novinara, izdavača, medijskih organizacija, prijavitelja nepravilnosti, boraca za ljudska prava, organizacija civilnog društva, sindikata, umjetnika, istraživača, članova akademske zajednice i drugih od neosnovanih i zlonamjernih sudskih postupaka.

Detalji incidenta na Savi

Plenković je uvodno podsjetio na 30. obljetnicu Krvavog Uskrsa, kada je 31. ožujka 1991. na Plitvicama poginuo Josip Jović koji je bio prva žrtva Domovinskog rata. Zahvalio je ministrima Božinoviću i Medvedu i svim braniteljima koji su okupili i odali počast obitelji Jović, braniteljima, hrvatskim vojnicima, policajcima, koji su dali život za slobodu Hrvatske.

Plenković je otkrio i detalje incidenta na Savi kod Babine Grede. "Prema informacijama koje sada imamo, riječ je oko 30-ak migranata koji su naletjeli su na močvarno područje na nepristupačnom terenu. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Angažirane su sve službe na teranu. Radi se na njihovom zbrinjavanju. Za sada nema potvrda da je bilo tko preminuo. Svi ljudi koji su izvučeni su dobro i o njima se vodi odgovarajuća skrb", rekao je Plenković.

Šteta nakon olujnog nevremena

Premijer je govorio i o nevremenu koje je prošlog tjedna pogodilo zemlju. "Velike posljedice štete su zabilježene u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Vidjeli smo brojne oštećene krovove, srušena stabla, bilo nekoliko ozlijeđenih. Zahvaljujem svim službama koje su se angažirale", rekao je Plenković te dodao da se čekaju podatke o visini štete.

"Naravno da ćemo pomoći u saniranju šteta koje su se dogodile. Molim sve sugrađane da prate upozorenja i nastoje poduzeti mjere da dođe do što manje šteta, ako ponovno budemo izloženi olujnom vjetru", rekao je Plenković.

Premijer je komentirao i rast inflaciju od 4,8 posto u ožujku u Hrvatskoj. Rekao je da je to izravna refleksija rata na Bliskom istoku i rasta cijena energenata te da je inflacija porasla i u 17 drugih članica eurozone, na razini cijelog EU-a. "Bilježimo i određene ohrabrujuće trendove, poput pada cijena industrijskih proizvoda i umjerenih rasta cijena hrane, koja je niža od ukupne stope inflacije. Inflacija je 4,8, a rast cijena hrane je 3,9", komentirao je Plenković.

"Poslali smo poruku svim gospodarskim akterima. Ne vidimo potrebe niti opravdanja za dizanje cijena jer se tada inflatorni pritisci i manifestiraju. Ovo nije vrijeme za stvaranje ekstra dobiti", dodao je.

Poruka oporbi: 'Neka malo bolje čitaju...'

Plenković je podsjetio i da je Hrvatska dobila i "potpuni iznos za osmu tranšu iz mehanizma Plana oporavka i otpornosti, skoro 900 milijuna eura". Ostale su još dvije tranše i Plenković kaže da svi nadležni resori rade na tome da se i te dvije tranše realiziraju u roku. "Prema našim procjenama do kraja ljeta, a praktički do kraja ove godine u cijelosti će ispuniti sve i apsorbirati praktički 10 milijardi eura", prognozirao je Plenković.

"Ako se netko pita na što su uloženi milijuni iz NPOO-a, a vidimo da se dio oporbe i političkih aktera pita, onda ih treba uputiti da malo pogledaju što se izradilo kad je riječ o dječjim vrtićima, osnovnim školama, projektima vodnog gospodarstva, zaštite od poplava, energetske učinkovitosti, digitalizacije javne uprave, podršci poduzetnicima, modernizaciji bolnica, nabavi baterijskih vlakova, modernizaciji željezničke infrastrukture. A nije loše zapitati se koliko je toga otišlo i na obnovu zgrada. Za sve koji to ne znaju, predlažem da malo bolje čitaju na što sve idu naša sredstva koja dižu kvalitetu života, a i standarda građana", komentirao je Plenković.