'VRIJEME BRZO LETI' /

Plenković živi ispred svog vremena! Poslušajte lapsus premijera na sjednici Vlade

Najavljujući sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost te Vijeća za obranu, uz prigodnu uskrsnu čestitku premijer je podsjetio i na važnu obljetnicu

1.4.2026.
11:38
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
Na sjednici Vlade koja je počela nešto iza 10 sati u srijedu, premijeru Plenkoviću se tijekom obraćanja ministrima omaknuo simpatičan lapsus. Najavljujući sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurrnost te Vijeća za obranu, uz prigodnu uskrsnu čestitku premijer je podsjetio i na važnu obljetnicu.

"Današnji dan je zanimljiv, evo 2. travnja, vrijeme brzo leti... Za mnoge koji se toga sjećaju i koji to znaju, puno je toga bilo, evo prošlo je već 17 godina da je Hrvatska članica Sjeveroatlanskog saveza, točno na današnji dan", kazao je Plenković.

Napredna verzija ljetnog računanja vremena

Premijer je bio u pravu, Hrvatska je pristupila NATO-u na današnji datum, ali ne sutrašnji. 

Možda razloge ovakvom lapsusu možemo tražiti u nedavnom pomicanju sata na ljetno računanje vremena. Psiholozi, naime, tvrde da pomicanje sata uzrokuje svojevrsni jet-leg efekt. U Plenkovićevom izdanju riječ je o naprednoj verziji. Dok obični smrtnici brkaju sate, prvi čovjek države grabi cijele dane!

Lapsus premijera pogledajte u priloženom videu od 15.31 minute. 

Sretan vam drugi, pardon prvi travnja!

Andrej PlenkovićSjednica Vlade1. TravnjaLapsus
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
