Plenković živi ispred svog vremena! Poslušajte lapsus premijera na sjednici Vlade

Na sjednici Vlade koja je počela nešto iza 10 sati u srijedu, premijeru Plenkoviću se tijekom obraćanja ministrima omaknuo simpatičan lapsus. Najavljujući sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurrnost te Vijeća za obranu, uz prigodnu uskrsnu čestitku premijer je podsjetio i na važnu obljetnicu.

"Današnji dan je zanimljiv, evo 2. travnja, vrijeme brzo leti... Za mnoge koji se toga sjećaju i koji to znaju, puno je toga bilo, evo prošlo je već 17 godina da je Hrvatska članica Sjeveroatlanskog saveza, točno na današnji dan", kazao je Plenković.

Napredna verzija ljetnog računanja vremena

Premijer je bio u pravu, Hrvatska je pristupila NATO-u na današnji datum, ali ne sutrašnji.

Možda razloge ovakvom lapsusu možemo tražiti u nedavnom pomicanju sata na ljetno računanje vremena. Psiholozi, naime, tvrde da pomicanje sata uzrokuje svojevrsni jet-leg efekt. U Plenkovićevom izdanju riječ je o naprednoj verziji. Dok obični smrtnici brkaju sate, prvi čovjek države grabi cijele dane!

Lapsus premijera pogledajte u priloženom videu od 15.31 minute.

Sretan vam drugi, pardon prvi travnja!