Pogledajte prizore noćne drame, iz Save izvukli 30 ljudi: 'Zapeli su u močvari'

Županijski centar 112 Vukovar rano ujutro u srijedu zaprimio je obavijest Operativno-komunikacijskog centra vukovarsko-srijemske policije koja je dobila dojavu da je oko 30 ljudi zapelo na području Štitara, između korita rijeke Save i nasipa kod Babine Grede.

Žurno je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, a s obzirom na to da je teren bio nepristupačan čamcima, odmah su angažirane i operativne snage sustava civilne zaštite. Na teren su tako stigli pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek, pripadnici HGSS-a te vatrogasci s odgovarajućom opremom, dok su pripadnici Hrvatskog Crvenog križa na terenu pripremili uvjete za zbrinjavanje osoba.

Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade potvrdio je da je riječ o oko 30-ak migranata koji su naletjeli su na močvarno područje na nepristupačnom terenu

Spašeno 30 ljudi

Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek na teren su pak stigli s amfibijskim vozilom prilagođenom kretanju po močvarnom terenu te zapovjedno-komunikacijskim vozilom s ciljem uspostave komunikacije operativnih snaga.

Isto tako, na licu mjesta nalaze se i policajci te timove Hitne medicinske pomoći Vukovarsko-srijemske županije. Angažiran je i helikopter Ministarstva unutarnjih poslova radi termalne pretrage terena i potrebe spašavanja osoba vitlom.

U akciji trenutačnu sudjeluje oko 120 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Hitne pomoći i policije. Dosad su spasili 30 osoba, koje su zbrinute zbog izloženosti niskim temperaturama i pothlađenosti. Nakon provedene medicinske trijaže, četiri osobe prevezene su u bolnicu u Vinkovce, dvije u Vukovar te dvije u Slavonski Brod. Potraga se nastavlja.