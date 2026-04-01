Božinović otkrio nove detalje: Iz Save spasili 30 ljudi, evo o kome je riječ

Hitnom intervencijom u srijedu je iz Save na području između Štitara i Babine Grede spašeno 30 državljana Afganistana, Pakistana, Indije i Bangladeša od teških posljedica pothlađivanja.

Riječ je o migrantima koji su nezakonito pokušali prijeći granicu, a pronađeni su na izrazito nepristupačnom i poplavljenom području.

Dojava je stigla u 1.42 sati, nakon čega su službe žurno pojurile na teren. Još uvijek traje pretraga terena kako bi se utvrdilo da više nikoga nema u vodi.

Ključni događaji:

Više ljudi upalo u Savu u noći na srijedu

Na terenu Civilna zaštita, HGSS, JVP Županja, Hitna medicinska pomoć i Crveni križ Županja

Božinović: Iz Save spašeno 30 državljana Afganistana, Pakistana, Indije i Bangladeša

12.42 - Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u srijedu da je hitnom intervencijom na Savi spašeno 30 državljana Afganistana, Pakistana, Indije i Bangladeša od teških posljedica pothlađivanja.

Ministar je potvrdio da su migranti, koji su pokušali nezakonito prijeći granicu, pronađeni na izrazito nepristupačnom i poplavljenom području između Štitara i Babine Grede. "Osmero migranata je hospitalizirano u bolnicama u Vinkovcima, Vukovaru i Slavonskom Brodu, dok se nad ostalima u policijskoj postaji Županja provodi upravni postupak radi utvrđivanja identiteta i okolnosti prelaska", rekao je Božinović.

Dodao je kako policijski helikopteri i dronovi trenutačno ne uočavaju nove osobe u vodi, ali Hrvatska gorska služba spašavanja nastavlja pješačku pretragu terena kako bi se otklonila svaka sumnja o preostalim osobama. "Da nije bilo ovakve brze koordinirane akcije koja je krenula u ranim i tanjim satima, odnosno iza ponoći, sigurno da bi posljedice bile daleko teže i moguće s velikim brojem ljudskih žrtava", rekao je Božinović.

Iako se pretpostavlja da su migranti rijeku prelazili uz pomoć krijumčara, policija će točne detalje o načinu prelaska i eventualnim pomagačima utvrditi kriminalističkim istraživanjem, zaključio je Božinović.

Sama akcija spašavanja započela je u 1.42 sati nakon dojave da je više desetaka osoba zapelo u potopljenom šumarku između nasipa i rijeke. U operaciji sudjeluju Državna intervencijska postrojba civilne zaštite s amfibijskim vozilom, vatrogasne postrojbe iz Županje, Vukovara i Vinkovaca, timovi hitne pomoći te Hrvatski Crveni križ.

Po dvoje u Vukovaru i Slavonskom Brodu, a četvero u Vinkovcima

12.13 - Po dvoje migranata, koji su u srijedu ujutro spašeni iz Save kod Babine Grede, primljeni su u vukovarsku i slavonskobrodsku bolnicu, a njih četvero u vinkovačku bolnicu, gdje su zadržani zbog pothlađenosti i utvrđivanja mogućih ozljeda, doznaje se u tim bolnicama.

Ravnatelj vukovarske bolnice Ante Blažanović izjavio je Hini kako se kod dvojice zaprimljenih radi o pothlađenosti, a zbrinuti su na odjelu kirurgije radi utvrđivanja mogućih ozljeda.

"Dovoljno je da ste u vodi sat i pol. Pri ovakvim temperaturama, ako se ne krećete u velikim ste problemima, a pogotovo to su osobe nenavikle na ovdašnje temperature", kazao je Blažanović.

Dvije muške osobe u dobi između 25 i 30 godina, zbog pothlađenosti je zadržano te je na daljnjem promatranju u slavonskobrodskoj Općoj bolnici 'Dr.Josip Benčević', potvrdio je ravnatelj bolnice Josip Samardžić.

U vinkovačkoj bolnici su pak četvorica migranata iz Indije i Bangladeša, a prema riječima ravnatelj Krunoslava Šporčića, zbrinuti su u stanju pothlađenosti te će im biti pružena sva potrebna pomoć. Stožer civilne zaštite potvrdio je da je dosad spašeno 30 osoba.

Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je ranije da je u 1.42 sati zaprimila telefonsku dojavu prema kojoj se u rijeci Savi između Štitara i Babine Grede nalazi više osoba, te su radi pronalaska i spašavanja osoba žurno na mjesto događaja upućene policijske ophodnje, policijsko plovilo te dronovi.

Galerija spašavanja

12.03 - U našoj fotogaleriji pogledajte kako su izgledali prizori spašavanja usred noći.

Tijek spašavanja hitnih službi

11.30 - Kao što je već navedeno, na terenu u se pronašli Civilna zaštita, HGSS, JVP Županja, Hitna medicinska pomoć i Crveni križ Županja, koji su neumorno radili cijelo jutro kako bi izvukli unesrećene iz Save.

Medicinska zapovjednica Hitne medicinske pomoći Sara Dugalić ispričala je kako je sve izgledalo kada su tek dobili obavijest.

"Na teren smo došli oko 3.30 - bio je mrak i ništa nismo vidjeli. Čuli smo od drugih službi koje su već bile na terenu, vatrogasaca, HGSS-a i policije, kako uopće nisu ni vidjeli ljude kojima treba pomoć, nego su putem drona procijenili da je njih oko 30. Nismo znali ni u kakvom su stanju, nego smo samo mogli čekati dok se do njih ne dođe, što je bilo negdje nakon 5 sati otprilike. Uz svu sreću oni su uspjeli sami hodati nekako, jer da nije bilo tako, ni sami ne znamo kako bi se to završilo", ispričala je Dugalić.

"Na teren je izašlo sedam timova Hitne medicinske službe. Nas 20. Pregledali smo Svih 30 spašenih, od kojih je osam zahtijevalo daljnju bolničku obradu. Bili su nekako u malo lošijem zdravstvenog stanja. Radili smo na principu masovne nesreće gdje se radi trijaža", rekla je Dugalić te nadodala je kako su glavne tegobe bile "pothlađene kosti i neke manje ozlijede".

"Nemamo točne informacije kada su oni tamo završili i kako točno. Većina osoba jednostavno ne priča engleski jezik te su postojale jezične barijere, što je uvelike otežavalo situaciju", ispričala je Dugalić. Također je rekla kako nije bilo maloljetnika te da se većinom radi o muškim osobama.

"Dugo vremena nije bilo ovakve akcije na ovom području. Osim što je bila prije migrantska kriza na istoku države, ali ne u ovakvom složenom dijelu i da je bila potrebna ekstrakcija osoba", ispričao je Ivan Matić, voditelji službe Hitne u Vukovarsko srijemskoj županiji. Nadodali su kako su spašene osobe raspoređene u tri bolnice - u Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Vukovaru.

Na terenu je sudjelovala i JVP Županja, čiji je zapovjednik Vladimir Balentić ispričao kako su oni dojavu dobili dosta ranije, oko 2.35, gdje su onda s pet ljudi izašli na intervenciju.

"Izašao sam i ja osobno odmah jer je dojava tako zvučala da ću vjerojatno biti potreban. Kad smo došli, u prvom trenutku smo zatekli samo policijske službenike gdje smo u kratkom razgovoru s njima odmah dobili dojam da je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji i srećom, oni su već radili sa dva drona. Htio bih naglasiti da nije bilo dronova stvarno jako teško bi išta napravili", objasnio je Balentić. Ispričao je da kad su tek došli na teren da su čuli dozivanja unesrećenih, ali da su se u "određenom trenutku prestali javljati što ih je još više zabrinulo". Balentić je ponovno naglasio "da nije bilo dronova s termalnim televizijskim kamerom da spašavanje uopće ne bi bilo moguće".

"Nakon toga još smo pojačali s tri vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe i u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom podigli javnu vatrogasnu postrojbu Vukovar i Vinkovce, gdje su oni došli s opremom - sa čamcima. Mi smo također došli sa svojim čamcem i opremom za spašavanje na vodi koju inače koristimo kao plutajuću opremu i cijela je ta procedura dolaska do osobe bila jako zahtjevna. Voda je hladna - praktički da hodate po gustoj šumi u vodi od metar i pol", objasnio je Balentić, koji je naveo da je oko 15 vatrogasaca sudjelovalo u spašavanju.

"Mi nismo pronašli beživotna tijela, tako da zadovoljni smo sretni. Uspješno završena intervencija!", zaključno je rekao te naveo kako još nije poznat uzrok odakle su unesrećeni došli niti što se točno dogodilo.:

U vinkovačkoj bolnici zbrinuta četiri migranta spašena iz Save

11.13 - U vinkovačku Opću županijsku bolnicu u srijedu su zaprimljena četiri migranta spašena iz rijeke Save kod Babine Grede, dok je dio njih zaprimljen u vukovarskoj i slavonskobrodskoj bolnici, potvrdio je ravnatelj vinkovačke bolnice Krunoslav Šporčić. Kazao je da se radi o po dvojici državljana Bangladeša i Indije.

"Zbrinuli smo ih u stanju pothlađenosti te će im biti pružena sva potrebna pomoć", kazao je Šporčić, dodavši da je određeni broj osoba zbrinut i u vukovarskoj te slavonskobrodskoj bolnici.

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) izvijestila je da je jutros više desetaka osoba spašeno iz poplavljenog i teško pristupačnog područja uz rijeku Savu kod Babine Grede.

"Na području Babine Grede od noćas traje zahtjevna akcija spašavanja na teško pristupačnom terenu uz Savu. U akciji sudjeluju pripadnici HGSS-a iz stanice Vinkovci, policija, civilna zaštita, vatrogasci, hitna medicinska služba i crveni križ", izvijestila je na svojim Facebook stranicama Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

Navode da je zajedničkim djelovanjem svih uključenih žurnih službi evakuirano više desetaka osoba.

Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je ranije da je u 1,42 sati zaprimila telefonsku dojavu prema kojoj se u rijeci Savi između Štitara i Babine Grede nalazi više osoba, te su radi pronalaska i spašavanja osoba žurno na mjesto događaja upućene policijske ophodnje, policijsko plovilo te dronovi. U akciji spašavanja angažirani su i Civilna zaštita, HGSS, JVP Županja, te Hitna medicinska pomoć.

Helikopter i dalje pretražuje teren

10.30 - Župan Bosančić rekao je da je vrlo zadovoljan reakcijom službi na terenu. Helikopter s termovizijom i dalje pretražuje područje kako bi se utvrdilo ima li još osoba, no zasad se smatra da su svi pronađeni. Dio stradalih je zbrinut u bolnici, ali nemaju teže ozljede. Riječ je uglavnom o pothlađenosti. Nitko nije životno ugrožen, piše 24sata.

Akcija spašavanja

9.24 - Ovakvo je stanje na akciji spašavanja:

Foto: HGSS

Foto: HGSS

Foto: HGSS

Božinović: U tijeku zahtjevna akcija spašavanja više osoba na Savi

8.45 - Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u srijedu kako je na rijeci Savi kod Babine Grede u tijeku opsežna i iznimno zahtjevna akcija spašavanja više desetaka osoba, najvjerojatnije migranata, koji su zapeli na nepristupačnom močvarnom terenu.

Gostujući u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", ministar je potvrdio da su u akciju na području između Štitara i Babine Grede uključene sve žurne službe – policija, civilna zaštita, vatrogasci, HGSS, Crveni križ te Državna intervencijska postrojba.

"U ovom trenutku traje velika akcija spašavanja. Ljudi su zapeli u močvarnom dijelu oko Babine Grede. Angažirane su praktički sve snage, civilna zaštita, policija, vatrogasci, HGSS, Crveni križ, Državna intervencijska postrojba. Teren je izuzetno težak i nepristupačan", rekao je Božinović.

Dodao je kako se procjenjuje da je riječ o nekoliko desetaka osoba. Do dijela skupine spasioci su već uspjeli doći, no zbog slabe vidljivosti i specifičnosti terena koriste se termovizijske kamere. Iako su se s terena čuli glasovi lociranih osoba, ministar je upozorio kako postoji mogućnost da ima stradalih.

Na pitanje radi li se o migrantima, Božinović je odgovorio kako je to najvjerojatniji scenarij s kakvim se nadležne službe suočavaju već godinama pri pokušajima nezakonitih prelazaka državne granice.

"Prošle godine zabilježeno je 14 smrtnih slučajeva, a ove godine već imamo dva slučaja utapanja", naveo je ministar, izrazivši nadu da će aktualna akcija završiti sa što manje žrtava.

Crveni križ na terenu

8.32 - Na terenu je i sedmeročlani tim Gradskog društva Crvenog križa Županja. Ističu da je ekipa spremna za trijažu i pružanje prve pomoći unesrećenima.

Foto: Hrvatski crveni križ/Facebook screenshot

Foto: Hrvatski crveni križ/Facebook screenshot

Dodaju da su osigurali deke, suhu odjeću, hranu, sendviče i topli napitke.

Foto: Hrvatski crveni križ/Facebook screenshot

Foto: Hrvatski crveni križ/Facebook screenshot

"Ozlijeđene osobe bit će zbrinute, a tim Crvenoga križa prevest će ih u bolnicu. Crveni križ nastavlja pratiti situaciju i pružati pomoć na terenu", navodi Crveni križ.

Foto: Hrvatski crveni križ/Facebook screenshot

Načelnik: 'Pripremite prostor za njihov prihvat'

7.45 - "Trenutno smo na terenu. To je uz rijeku Savu. Jako je nepristupačan teren, ima više osoba koje su u šumarku, to je sve što mogu reći", kazao je za 24sata zapovjednik JVP Županja dok je načelnik Babine Grede Josip Krnić rekao:

"Sve službe su na terenu, rekli su nam da pripremimo nekakav prostor za njihov prihvat", poručio je.

Sve snage na terenu

7.18 - Vukovarsko-srijemska policija u srijedu u 1.42 sati zaprimila je dojavu da se u rijeci Savi između Štitara i Babine Grede nalazi više osoba.

Na lice mjesta pojurile su policijske ophodnje, policijsko plovilo i dronovi.

Civilna zaštita, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), JVP Županja i Hitna medicinska pomoć također su angažirani.

U tijeku je pronalazak i spašavanje osoba, dodaje policija.