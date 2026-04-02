Znate li tko je ovaj mladić snimljen u Dubravi? Traži ga policija, objavili su zašto
Policijska uprava zagrebačka zatražila je pomoć u identificiranju osobe s fotografija, a koja se povezuje s razbojništvom u pokušaju.
"U ponedjeljak 22. prosinca 2025. godine oko 20.50 sati na području Dubrave, u trgovini, nepoznati je počinitelj počinio kazneno djelo razbojništva u pokušaju. Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu", navodi PU zagrebačka.
Radi se o muškoj osobi starosti oko 20 godina, visine oko 180 cm, srednje tjelesne građe, odjeven u tamnoplavu jaknu s kapuljačom preko glave, crne hlače i crne tenisice.
"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected]", navodi policija.
