FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JESTE LI GA VIDJELI? /

Znate li tko je ovaj mladić snimljen u Dubravi? Traži ga policija, objavili su zašto
×
Foto: PU Zagrebačka

2.4.2026.
18:36
danas.hr
PU Zagrebačka
VOYO logo
VOYO logo

Policijska uprava zagrebačka zatražila je pomoć u identificiranju osobe s fotografija, a koja se povezuje s razbojništvom u pokušaju. 

"U ponedjeljak 22. prosinca 2025. godine oko 20.50 sati na području Dubrave, u trgovini, nepoznati je počinitelj počinio kazneno djelo razbojništva u pokušaju. Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu", navodi PU zagrebačka.

Foto: PU Zagrebačka

Radi se o muškoj osobi starosti oko 20 godina, visine oko 180 cm, srednje tjelesne građe, odjeven u tamnoplavu jaknu s kapuljačom preko glave, crne hlače i crne tenisice.

Foto: PU Zagrebačka

Foto: PU Zagrebačka

"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected]", navodi policija.

Pu ZagrebačkaPolicijaMladićRazbojništvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
