FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAO /

Carlos Alcaraz bacio navijače u očaj

Carlos Alcaraz bacio navijače u očaj
×
Foto: Mauricio Paiz/Alamy/Profimedia

Alcaraz donio konačnu odluku

19.5.2026.
17:45
Hina
Mauricio Paiz/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Trenutačno drugi tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz objavio je kako će zbog ozljede zapešća nakon Roland Garrosa propustiti i ovogodišnji Wimbledon koji je na program od 29. lipnja do 12. srpnja.

Alcaraz se ozlijedio sredinom travnja tijekom nastupa na turniru u Barceloni te je već tada bilo jasno kako će propustiti sezonu na zemljanim terenima, a u utorak je uslijedio novi udarac po njegove ambicije jer neće moći igrati niti na travi ove godine.

 Alcaraz je osvajao Wimbledon 2023. i 2024. godine, dok je lani u finalu izgubio od Jannika Sinnera. Dobre je rezultate ostvarivao na i pripremnom turniru za Wimbledon u londonskom Queen's Clubu gdje je bio pobjednik 2023. i 2025.

"Oporavak teče dobro, osjećam se mnogo bolje, ali nažalost još nisam spreman za igru", objavio je Alcaraz.

Carlos AlcarazOzljedaWimbledon
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike