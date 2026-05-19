Carlos Alcaraz bacio navijače u očaj

Trenutačno drugi tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz objavio je kako će zbog ozljede zapešća nakon Roland Garrosa propustiti i ovogodišnji Wimbledon koji je na program od 29. lipnja do 12. srpnja.

Alcaraz se ozlijedio sredinom travnja tijekom nastupa na turniru u Barceloni te je već tada bilo jasno kako će propustiti sezonu na zemljanim terenima, a u utorak je uslijedio novi udarac po njegove ambicije jer neće moći igrati niti na travi ove godine.

Alcaraz je osvajao Wimbledon 2023. i 2024. godine, dok je lani u finalu izgubio od Jannika Sinnera. Dobre je rezultate ostvarivao na i pripremnom turniru za Wimbledon u londonskom Queen's Clubu gdje je bio pobjednik 2023. i 2025.

"Oporavak teče dobro, osjećam se mnogo bolje, ali nažalost još nisam spreman za igru", objavio je Alcaraz.