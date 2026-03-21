FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONAČNO /

Revolucija u Wimbledonu: Ništa više neće biti isto

Revolucija u Wimbledonu: Ništa više neće biti isto
Foto: AELTC/Thomas Lovelock/AFP/Profimedia

Igrači će moći tražiti provjeru specifičnih odluka glavnog suca tijekom Wimbledona

21.3.2026.
15:00
Hina
AELTC/Thomas Lovelock/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Organizatori Grand Slam turnira u Wimbledonu objavili su u subotu kako će se ove godine prvi put na terenima koristiit video tehnologija (VAR). 

"Igrači će moći tražiti provjeru specifičnih odluka glavnog suca (kao što su, na primjer, 'not-up', 'faul shot', 'touch') bilo prilikom završetka poena, kada igrač odmah zaustavi igru, ili odmah nakon završetka poena (u slučaju ometanja)“, priopćio je All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).

Video tehnologija bit će postavljena na Centralnom terenu i Terenu broj jedan za sve mečeva, kao i na još četiri terena za mečeve u pojedinačnoj konkurenciji. Igračima neće imati ograničenja u broju zahtjeva za video provjerom sudačkih odluka. 

Igrači će moći tražiti provjere neke odluke glavnog suca, ali video provjera neće se moći koristiti za automatske elektronske kontrole linija, koja se od prošle godine koristi u Wimbledonu kako bi se utvrdilo je li loptica u terenu ili izvan terena. 

Treći Grand Slam tunrir sezone ove godine počinje 29. lipnja i traje do 12. srpnja. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike