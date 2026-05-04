Goran Ivanišević uoči novog Zagreb Opena: 'On je to malo-pomalo, Carlos igra drugi sport'

Vrhunski tenis uz najbolje hrvatske talente na jednome mjestu - Zagreb Open vraća se na zagrebačku Šalatu.

Dolazak su potvrdili branitelji naslova Dino Prižmić, koji briljira ove sezone na ATP Touru, stiže i lanjska pobjednica Tara Würth te pobjednici parova Matej Dodig i Nino Serdarušić. Na terenu ponovno i povratnik nakon ozljede Luka Mikrut, a u ženskoj konkurenciji među najvećim adutima Petra Marčinko. Svoje mjesto putem pozivnice dobila je nekadašnja 20. tenisačica svijeta Ana Konjuh. Treće izdanje objedinjenog turnira održat će se od 10. do 16. svibnja.

Promotor turnira na zagrebačkoj Šalati i ovoga puta je proslavljeni tenisač i osvajač Wimbledona Goran Ivanišević s kojim smo razgovarali o aktualnim teniskim temama.

"Bilo je ovdje uvijek odličnih mečeva, Hrvati su sve osvajali, teško će se to ponoviti, ali nikad ne reci nikada. Pogotovo ako bude nastupio Dino Prižmić koji je sada u formi", kazao je Goran pa nastavio o Prižmiću.

"Dino je bio jedan od najboljih juniora svijeta, mislio sam da će i prije doći do renkinga kojeg sad ima ili još boljeg, on je to malo-pomalo. U Madridu me iznenadio kako je igrao zrelo, agresivno".

O Čiliću.

"Čilića može otpisati samo netko tko ne gleda tenis. On samo treba biti spreman i zdrav i nikome neće biti lako s njim. Za sad malo kiksamo s juniorskim tenisom, ali nećemo o tome", rekao je Goran koji trenutno surađuje s Arthurom Filsom.

"Meni je super ova suradnja, nakon dvije slabije, ovo je treća sreća. Super mi je", nasmijao se Goran.

Sinner je osvojio Madrid, a Alcaraz i on su se odvojili u teniskom vrhu.

"Sinner i Alcaraz dominiraju tenisom, jedino tko im može nešto je Novak. Malo je loša forma i ozljeda Alcaraza pomogla Sinneru, ali Carlos igra drugi sport po meni", zaključio je Goran.