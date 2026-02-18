Legendarni Ivanišević ima novi posao: Pod svoje uzima sjajnog mladog igrača

Goran Ivanišević već je godinama teniski trener, a sada je dobio novi posao, odnosno trenirat će sjajnog mladog i perspektivnog Francuza Arthura Filsa.

Pomalo iznenađujuće, u kutu Arthura Filsa u Dohi na ATP 500 turniru ukazalo se lice Gorana Ivaniševića. “Strašan pobjednik, osvajač Grand Slama i čovjek koji je trenirao puno tenisača, puno prvaka”, započeo je Flis o Ivaniševiću pa nastavio.

“Tako da, da, pomagat će mi tijekom sezone. Pokušat ćemo zajedno, ja mislim da je to dobro za mene. Jako mi znači njegovo iskustvo, i trenersko i igračko. Zato sam jako sretan da nam se pridružio u ovom dugom putu”, rekao je Francuz nakon pobjeda nad Halysom.

Some partnership this 🔥



Arthur Fils working with Goran Ivanisevic 😮‍💨 pic.twitter.com/nbhFsXvyVI — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

Ivanišević je vrlo kratko vodio Stefanosa Tsitsipasa i Elenu Ribakinu. Prije njih godinama je bio uspješan s Novakom Đokovićem i još prije Marinom Čilićem.

Fils je 21. godišnji tenisač koji je trenutačno 40. igrač svijeta, a u travnju prošle godine je bio na 14. mjestu. Slovi za velikog talenta nove generacije. Osvojio je tri ATP naslova do sada.

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Ivanišević o rastanku s Tsitsipasom: 'Stojim iza svega što sam rekao'