Srijeda iz snova: Prvaci Europe protiv prvaka svijeta i europski megaspektakl

Osmina finala Lige prvaka - dan drugi! Prvi dan donio je pomalo i nevjerojatne rezultate. Galatasaray je iznenadio Liverpool i s minimalnom prednošću putuje u Englesku.

Newcastle je na domaćem terenu odigrao 1:1 s Barcelonom. Svrake su odigrale odličnu utakmicu, ali su si pucale u nogu i primile gol iz jedanaesterca u posljednjim sekundama nakon što su nekoliko minuta ranije zabili gol za zasluženo vodstvo. Druge dvije utakmice donijele su golijade, ali bez rezultatske napetosti.

Bayern je s čak šest komada napunio mrežu Atalante, strijelac je bio i Josip Stanišića, a jedini gol za bergamsku momčad zabio je Mario Pašalić. Pravi debakl je doživio Igor Tudor s Tottenhamom na Wandi Metropolitano. Završilo je 5:2 za Atletico, a ono što se događalo u prvih 20 minuta teško je opisati pa najbolje da to pogledate OVDJE.

Srijeda donosi tri mega susreta od kojih cure sline. Rani termin nosi okršaj Bayera i Arsenala u Leverkusenu. U 21 sat igraju se tri utakmice. Bodo/Glimt, najveće iznenađenje i debitant u Ligi prvaka dočekuje Sporting iz Lisabona, a preostale dvije utakmice pravi su europski spektakli.

PSG i Chelsea sučelit će se na Parku prinčeva. Parižani brane naslov prvaka Europe, a igraju protiv aktualnog prvaka Svijeta koji je do te titule došao ljetos upravo u finalu pobijedivši PSG što je iznenadilo sve. Tada je Enzo Maresca bio na klupi londonske momčadi, sada je tu Liam Rosenior koji je Strasbourg tri puta vodio protiv Enriqueova Pariza i učinak mu je balansiran: 1-1-1. Sve upućuje na napeti dvomeč.

Dva europska prvaka igrat će i u Madridu. Real Madrid, koji se muči u formu, dočekuje Manchester City koji već 11 utakmica ne zna za poraz. Alvaro Arbeloa ima i brdo izostanaka pa u ovaj duel čak ulaze u podređenom položaju. Međutim, Real je u Ligi prvaka uvijek favorit, kako volimo reći, a Građane su izbacili i u posljednja dva izdanja Lige prvaka.

Sve četiri utakmice možete pratiti u programima Arene sport.

