Georgina ostavila Ronalda u Saudijskoj Arabiji i odmah nakon napravila nešto iznenađujuće
Cristiano Ronaldo ostao je u Rijadu zbog profesionalnih nogometnih obveza
Španjolska manekenka i influencerica Georgina Rodríguez (32) ponovno je privukla pozornost objavama na društvenim mrežama nakon povratka u Španjolsku. Partnerica portugalskog nogometaša Cristiana Ronalda (41) napustila je Rijad i s djecom doputovala u Madrid, gdje je odmah podijelila prve trenutke iz domovine.
Prije svega - misa
Nakon dolaska u Španjolsku Georgina je na Instagramu objavila snimke i fotografije iz doline Cuelgamuros, nekadašnjeg Valle de los Caídos. Ondje je, zajedno s djecom, prisustvovala misi koju je opisala kao najljepšu na kojoj je ikada bila.
Na objavljenim kadrovima vidi se kako s djecom obilazi monumentalni kompleks i ulazi u baziliku. S njom su bila i djeca Bella Esmeralda, Matea i Alana Martina, a podijelila je i prizore iz unutrašnjosti crkve, uključujući oltar i velike mozaike.
Jedna od fotografija prikazuje i malu Bellu Esmeraldu u razgovoru s ocem Alfredom Marotom, priorom opatije koja se nalazi u sklopu kompleksa.
Vjera važan dio njezina života
Georgina je i ranije pokazivala koliko joj je vjera važna. Na društvenim mrežama često dijeli prizore iz crkava i svetišta, a u opisima se ponekad naziva i majkom „šest blagoslova“.
Tijekom srpnja 2025. posjetila je i poznato svetište u Fátimi, gdje je ostavila bijele ruže pred oltarom. Ranije je također objavljivala fotografije iz crkve Santa María de Caná u blizini Madrida.
Ronaldo ostao u Rijadu
Georgina je u Madrid stigla privatnim zrakoplovom, a njezin odlazak iz Saudijske Arabije povezuje se s novim sigurnosnim napetostima na Bliskom istoku. Dok je ona s djecom doputovala u Španjolsku, Cristiano Ronaldo ostao je u Rijadu zbog profesionalnih obveza u saudijskom klubu Al-Nassr.
Za sada nije poznato radi li se o kratkom posjetu ili će Georgina s djecom dulje vrijeme ostati u Španjolskoj.
