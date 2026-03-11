FREEMAIL
PRIVATNIM AVIONOM /

Georgina ostavila Ronalda u Saudijskoj Arabiji i odmah nakon napravila nešto iznenađujuće

Foto:

Cristiano Ronaldo ostao je u Rijadu zbog profesionalnih nogometnih obveza

11.3.2026.
11:03
Hot.hr
Španjolska manekenka i influencerica Georgina Rodríguez (32) ponovno je privukla pozornost objavama na društvenim mrežama nakon povratka u Španjolsku. Partnerica portugalskog nogometaša Cristiana Ronalda (41) napustila je Rijad i s djecom doputovala u Madrid, gdje je odmah podijelila prve trenutke iz domovine.

Prije svega - misa

Nakon dolaska u Španjolsku Georgina je na Instagramu objavila snimke i fotografije iz doline Cuelgamuros, nekadašnjeg Valle de los Caídos. Ondje je, zajedno s djecom, prisustvovala misi koju je opisala kao najljepšu na kojoj je ikada bila.

Foto: Screenshot: Instagram: @georginagio

Na objavljenim kadrovima vidi se kako s djecom obilazi monumentalni kompleks i ulazi u baziliku. S njom su bila i djeca Bella Esmeralda, Matea i Alana Martina, a podijelila je i prizore iz unutrašnjosti crkve, uključujući oltar i velike mozaike.

Jedna od fotografija prikazuje i malu Bellu Esmeraldu u razgovoru s ocem Alfredom Marotom, priorom opatije koja se nalazi u sklopu kompleksa.

Foto: Screenshot: Instagram: @georginagio

Vjera važan dio njezina života

Georgina je i ranije pokazivala koliko joj je vjera važna. Na društvenim mrežama često dijeli prizore iz crkava i svetišta, a u opisima se ponekad naziva i majkom „šest blagoslova“.

Foto: Screenshot: Instagram: @georginagio

Tijekom srpnja 2025. posjetila je i poznato svetište u Fátimi, gdje je ostavila bijele ruže pred oltarom. Ranije je također objavljivala fotografije iz crkve Santa María de Caná u blizini Madrida.

Ronaldo ostao u Rijadu

Georgina je u Madrid stigla privatnim zrakoplovom, a njezin odlazak iz Saudijske Arabije povezuje se s novim sigurnosnim napetostima na Bliskom istoku. Dok je ona s djecom doputovala u Španjolsku, Cristiano Ronaldo ostao je u Rijadu zbog profesionalnih obveza u saudijskom klubu Al-Nassr.

Za sada nije poznato radi li se o kratkom posjetu ili će Georgina s djecom dulje vrijeme ostati u Španjolskoj.

Georgina RodríguezšpanjolskaCrkva
