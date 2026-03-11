Infantino otkriva: Iran ipak dobrodošao na SP u SAD-u unatoč napetoj situaciji...

Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino kazao je u srijedu kako se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom koji mu je kazao kako je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Na prošlotjednom sastanku sudionika SP-a u Atlanti jedino predstavnici Irana nisu bili prisutni što je dodatno produbilo pitanje oko njihova sudjelovanja na SP-u zbog američko-izraelskog napada koji je započeo prije 10 dana.

"Razgovarali smo o aktualnoj situaciji u Iranu i činjenici kako se iranska reprezentacija kvalificirala za nastup na Svjetskom prvenstvu. Tijekom razgovora, predsjednik Trump je rekao kako je reprezentacija Irana, naravno, dobrodošla natjecati se na turniru. Svima nama potrebni su događaji poput nogometnog Svjetskog prvenstva kako bismo zbližavali ljude, danas više no ikada, te stoga iskreno zahvaljujem američkom predsjedniku na potpori koja još jednom pokazuje kako nogomet ujedinjuje svijet", objavio je Infantino.

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj ranije je izjavio kako pokvarenost izraelsko-američkih napada na njegovu zemlju nije dobar znak kada je riječ o sudjelovanju Irana na SP-u.

Iran bi na SP trebao igrati u skupini G s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, dvije njegove utakmice po rasporedu bi se trebale igrati u Los Angelesu, a jedna u Seattleu.

Postoji čak i mogućnost susreta SAD - Iran u 16-ini finala, ako obje reprezentacije zauzmu drugo mjesto u svojim skupinama trebale bi se sastati u Dallasu 3. srpnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Samo sedam Iranki ostalo u Australiji i skinulo hidžab, ostale idu nazad u strahu za svoje obitelji