Domet iranskog oružja pokriva alarmantan dio europske karte! Možemo li mirno spavati?

Otkako su SAD i Izrael napali Iran, Teheran je pokrenuo kampanju bombardiranja regije raketama i dronovima u neviđenim razmjerima.

Iranski projektili pogodili su izraelske i mete u Perzijskom zaljevu, a dron iranske proizvodnje ciljao je britansku bazu na Cipru.

NATO-ovi sustavi protuzračne obrane presreli su dvije iranske balističke rakete koje su se kretale prema turskom zračnom prostoru ili su već ulazile u njega, prag koji Teheran ranije nije prešao.

Europa, bliže nego ikad dometu rata, suočava se s pitanjem: bi li Iran mogao napasti kontinentalnu Europu? I ako bi pokušao, bi li NATO mogao to zaustaviti?

Što bi Iran mogao ispaliti na Europu?

Iransko oružje dugog dometa spada u tri kategorije, a njihov potencijalni domet pokriva alarmantan dio europske karte, piše Euronews.

Najrazornija je balistička raketa Khorramshahr, sposobna nositi bojevu glavu do 1800 kilograma. Lansirana iz utvrđenih podzemnih postrojenja u sjeverozapadnom Iranu u planinskim regijama poput Kermanshaha, Tabriza i Isfahana, ima domet do 3000 kilometara kada mu je smanjen korisni teret.

Na toj udaljenosti, južnoeuropske i istočnoeuropske prijestolnice poput Atene, Sofije i Bukurešta su nadohvat ruke. Na maksimalnoj udaljenosti, također su dostupni Beč, Rim i Berlin.

Tu su zatim dronovi. Shahed-136 testiran u borbi i usavršavan tijekom godina korištenja u ruskom ratu u Ukrajini, ima domet do 2500 kilometara.

Njegova pojedinačna bojeva glava, koja teži između 30 i 50 kilograma, je skromna, ali Shahedi dolaze u rojevima. Nisu dizajnirani za rušenje zgrada, već za nadvladavanje protuzračne obrane i onesposobljavanje elektroenergetskih mreža u cijelim regijama.

Treći element je krstareća raketa, prvenstveno Soumar i njezine varijante, s dometom od 2000 do 3000 kilometara. Za razliku od balističkih raketa, krstareće rakete lete nisko i drže se terena, što otežava otkrivanje na radaru. Njihova preciznost čini ih idealnim za ciljane napade na infrastrukturu, a ne za široko uništenje.

Ova tri oružja zajedno daju Iranu slojevitu sposobnost udara dugog dometa koja se sve više preklapa s europskim teritorijem.

Mogući napadi na logističke centre i infrastrukturu

Iran je posebno konstruirao svoje projektile kako bi spriječio presretanje: Khorramshahr-4 navodno ponovno ulazi u atmosferu brzinom od oko 8 Macha, ostavljajući obrambene sustave praktički bez vremena za reakciju.

Osim toga, njegove najnaprednije bojeve glave mogu promijeniti svoju putanju tijekom spuštanja kako bi poremetile radarsko praćenje, a Iran rijetko ispaljuje balističke rakete sam - kombinira ih s krstarećim raketama i rojevima dronova s ​​​​izričitim ciljem nadjačavanja protuzračne obrane.

Odluči li Iran napasti Europu, analitičari očekuju multimodalni pristup: vjerojatne precizne napade na NATO-ove logističke centre i ekonomske poremećaje napadima na mediteransku lučku infrastrukturu ili LNG terminale u Italiji, Grčkoj i Rumunjskoj.

Postoji i psihološki pritisak kroz napade i diverzije osmišljene da izazovu strah među civilima.

NATO: 'Europljani bi trebali biti mirni noću'

U intervjuu za Euronews, pukovnik Martin L. O'Donnell, glasnogovornik Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga za Europu (SHAPE), nije izravno odbacio niti potvrdio potencijalni scenarij iranskog napada na Europu, ali je jasno izrazio uvjerenje NATO-a.

"NATO ima ono što je potrebno za obranu teritorija Saveza, za obranu naše milijarde stanovnika. I stoga mislim da Europljani - i ja naravno živim u Europi - trebaju biti mirni znajući da NATO ima sposobnost poraziti svaku takvu prijetnju koja se pojavi pred savezom“, rekao je pukovnik O'Donnell.

O'Donnell je istaknuo nedavna presretanja projektila u turskom zračnom prostoru kao dokaz da sustav funkcionira u praksi, a ne samo u teoriji. Cijeli lanac - od otkrivanja lansiranja do uništenja cilja - traje manje od 10 minuta.

Proces, objasnio je, počinje u svemiru. "Prvo je detekcija lansiranja projektila. Koristimo razna sredstva, od kojih su neka smještena u svemiru, upravo za to“, rekao je O'Donnell.

"Naravno, nakon što otkrijete lansiranje, morate pratiti lansiranje i njegov let. NATO tada ima niz kopnenih i pomorskih sredstava kojima to može učiniti, uz ona svemirska sredstva koja sam prethodno opisao“, dodao je.

"Zatim vam je potrebna sposobnost presretanja i naknadnog uništenja te mete, opet, što je NATO dokazao da imamo sposobnost učiniti", zaključio je.

Što s nečlanicama?

A što je s europskim zemljama koje su izvan formalnog kišobrana NATO-a?

Cipar, Irska, Austrija, Švicarska, Malta nisu članice NATO-a, a arhitektura balističke raketne obrane (BMD) saveza je izričito osmišljena kako bi zaštitila "sve europske populacije, teritorij i snage NATO-a".

Strogo institucionalno rečeno, to ostavlja države nečlanice nepokrivenima.

Slika je u praksi ipak nešto složenija.

Prema članku 42(7) Ugovora o Europskoj uniji, svaki napad na državu članicu EU-a pravno prisiljava sve ostale države članice EU-a da pruže pomoć.

I inicijativa Europski nebeski štit - program nabave i integracije pod vodstvom Njemačke kojem su se pridružile neutralne države, uključujući Austriju i Švicarsku - postupno uključuje zemlje koje nisu članice NATO-a u zajedničku mrežu protuzračne obrane kontinenta.

Nedavni događaji ukazuju na to da pravni okviri mogu biti manje važni od političke volje.

Kada je Iran nedavno pogodio Cipar, Grčka, Italija, Nizozemska i Španjolska brzo su rasporedile fregate i F-16 kako bi obranile zračni prostor mediteranskog otoka i to neovisno o bilo kakvoj formalnoj zapovjednoj strukturi NATO-a.

Irska, koja i sama nije članica NATO-a, signalizirala je da je spremna pridružiti se toj koaliciji, ako se to od nje zatraži.

Problem s dronovima

Balističke rakete su brze i snažne, ali NATO ima dugo iskustvo s njima i robusnu obranu.

Rojevi dronova su drugačiji i noviji izazov.

O'Donnell je priznao da dronovi predstavljaju stvarnu poteškoću, ali je istaknuo novi NATO-ov sustav protiv dronova koji se raspoređuje u Poljskoj i Rumunjskoj: Merops.

Sustav koristi male i jeftine dronove presretače koji se zabijaju u zrak ili eksplodiraju u blizini dolazećih ciljeva tipa Shahed.

"To je također područje u kojem želimo više raditi“, rekao je O'Donnell. "Nedavno smo najavili raspoređivanje nekih sposobnosti u Poljskoj i Rumunjskoj, Merops, što je nedavno dospjelo na naslovnice, a Ukrajina sada nudi slične sposobnosti Bliskom istoku, i to je nešto čemu se moramo nastaviti prilagođavati i na što ćemo odgovoriti, a NATO će to apsolutno učiniti.“

U Ukrajini, slični sustavi navodno obaraju do 40 posto dolaznih dronova tipa Shahed, sa stopom presretanja koja doseže i do 80 posto putem domaće razvijenih alata i drugih sredstava. No preostalih 20 posto ipak prolazi i pogađa ciljeve.

No, čak i s Meropsom raspoređenim u istočnoj Europi, je li sigurnost na visokoj razini?

Iranske terorističke taktike

Bilo kakvi iranski napadi na Europu gotovo sigurno se ne bi zaustavili na vojnim udarima.

Stručnjaci kažu da je Teheranov priručnik širi i, u nekim aspektima, od njega se teže braniti.

"Mislim da je to legitimna briga ako živite u Europi ili ako ste europska država“, kaže Graig R. Klein, docent na Institutu za sigurnost i globalne poslove Sveučilišta u Leidenu.

"Iran ima povijest suradnje s kriminalnim organizacijama, suradnje s potencijalnim iranskim državnim agentima ili barem s različitim iranskim resursima unutar europskog konteksta, kako bi pokušali izvršiti terorističke napade ili nasilje. To smo već vidjeli“, dodaje.

Od 2021. godine europske obavještajne službe prate nagli porast zavjera povezanih s Iranom na europskom tlu - uglavnom usmjerenih na iranske disidente, novinare koji govore perzijski, židovske zajednice i izraelske građane.

Ovi se napadi često prepuštaju lokalnim kriminalnim mrežama, što otežava pripisivanje i kazneni progon.

Upravo je taj obrazac ponašanja naveo EU da 29. siječnja 2026. Korpus islamske revolucionarne garde proglasi terorističkom organizacijom.

Klein vjeruje da će se Iran vjerojatno držati svog ustaljenog plana - ciljajući disidente, novinare i židovske zajednice.

Ako iransko vodstvo osjeti da je njegov opstanak izravnije ugrožen, kaže da bi se moglo odlučiti za eskalaciju na europskom tlu.

„Moguće je da su već postavljeni iranski državni agenti koji u biti čekaju da budu aktivirani. Ako se ovaj sukob nastavi dulje vrijeme, a posebno ako izgleda kao da prelazi u formalniju tranziciju režima ili političku nestabilnost, te agente bi mogla aktivirati država.“

Prljava bomba

Još jedan scenarij eskalacije mogao bi se ostvariti ako Iran obnovi svoj program nuklearnog oružja, prijeteći ne samo Izraelu i širem Bliskom istoku, već i svakoj europskoj vojnoj bazi ili sili koju Teheran doživljava kao dio trenutnog sukoba.

Iransko-američki politolog Saeid Golkar u članku za Euronews opisao je rizik od toga da Iran postane sposoban za posjedovanje nuklearnog oružja.

"Ako se Washington i Izrael usredotoče samo na degradaciju nuklearnih i vojnih sposobnosti, a zatim stanu, najvjerojatniji politički ishod nije demokratska tranzicija. To je konsolidacija preživjele sigurnosne elite“, napisao je Golkar.

"Djelomično uklanjanje je opasno. Iznenadna pauza može izazvati brze odmazde, a također može ojačati argument unutar režima da samo nuklearno oružje odvraća strani napad."

To je, prema njegovom mišljenju, klasična dinamika - što ne ubije režim, čini ga jačim, ali s nuklearnom dimenzijom.

Korak ispod potpunog nuklearnog oružja je prljava bomba - konvencionalni eksploziv s dodatkom radioaktivnog materijala.

Stručnjaci se uglavnom slažu da Iran ima tehničke mogućnosti za izgradnju takve bombe i da to gotovo sigurno ne bi učinio.

Prljava bomba se lako može pratiti, a korištenje iste - ili njezina isporuka posredniku - izazvala bi vrstu odmazde koja bi mogla ugroziti opstanak režima.

Kažnjavanje europskih vlada

U ovoj fazi, Klein ne očekuje da će se iranski režim okrenuti velikim napadima na civilno stanovništvo u Europi.

"Ako Iran aktivira te ćelije, vjerojatno će se vladine institucije i političari suočiti s najvećom prijetnjom“, rekao je Klein.

"Znate, iranska imovina je ograničena, njegovi se kapaciteti svakodnevno smanjuju. Ne mislim da želi uvući više europskih zemalja u izravni sukob velikih razmjera“, dodao je te nastavio:

"S moje točke gledišta, to bi i dalje bio pokušaj kažnjavanja europskih vlada za bilo kakav doprinos ratnim naporima - pokušaj sijanja razdora i napetosti unutar europskih društava. Zapravo koristi taktiku sličnu ruskoj: sijanje unutarnjih razdora, destabilizacija domaće politike i u biti slabljenje sposobnosti europskih zemalja da se uključe u ovu vrstu sukoba“, zaključio je.

Kibernetičko ratovanje

Među ostalim alatima koje se očekuje da će Teheran primijeniti je kibernetičko ratovanje usmjereno na industrijske kontrolne sustave u vodoopskrbi, energetici i zdravstvu kao i pomorske sabotaže u europskim vodama.

Na pitanje očekuje li NATO ove hibridne prijetnje posebno od Irana, pukovnik O'Donnell bio je oprezan, ali izravan.

"Naravno, dvije NATO-ove identificirane prijetnje sadržane u njegovom strateškom konceptu i koje podržavaju svih 32 saveznika su Rusija i terorističke skupine“, rekao je.

„Ali naravno, čuli ste glavnog tajnika NATO-a (Marka Ruttea) kako više puta govori o tome kako zemlje poput Kine, Sjeverne Koreje, Irana surađuju s Rusijom - vidimo ih kako pružaju podršku ratu u Ukrajini. Dakle, znate, moramo uzeti u obzir sve to unutar svijeta u kojem živimo, a zatim razviti adekvatnu obranu kako bismo se s tim nosili“, zaključio je.

