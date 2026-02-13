Split slavi legendu: Hajduk obilježava 115 godina ponosa i strasti

HNK Hajduk danas slavi svoj 115. rođendan, jubilej koji simbolizira ne samo dugogodišnju povijest kluba, već i ljubav, strast i predanost navijača diljem svijeta.

"115 godina ponosa. 115 godina dišpeta. 115 godina ljubavi. Danas slavimo povijest, uspomene i ljude, slavimo sve one koji su nosili i nose bijeli dres u srcu. Od Praga do Splita, od Splita do kraja svita! Sretan ti rođendan, Hajduče naš!", poručili su iz kluba putem službenih društvenih mreža.

Na današnji dan, prije 115 godina, izdana je službena potvrda o osnivanju HNK Hajduka od strane Carskog namjesništva u Zadru. Inicijativu za osnivanje kluba pokrenula su četvorica splitskih studenata – Fabjan Kaliterna, Vjekoslav Ivanišević, Lucijan Stella i Ivan Šakić uz podršku Vladimira Šore i profesora Josipa Barača. Taj povijesni trenutak označio je početak neprekinute tradicije jednog od najpoznatijih hrvatskih sportskih simbola.

Svečano obilježavanje ovog jubileja započelo je u utorak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, gdje je održana pretpremijerna izvedba novog uprizorenja operete "Kraljica lopte" Ive Tijardovića. Predstava je posvećena Hajduku i njegovoj bogatoj povijesti, a kroz umjetnički izričaj povezuje glazbu i nogomet, naglašavajući važnost kluba za kulturni identitet Splita.

Glavni dio proslave planiran je za 13. veljače 2026., na sam dan osnutka kluba, na stadionu Poljud. Toga dana održat će se okrugli stol posvećen opereti “Kraljica lopte”, a svečano će biti otkrivena i bista Ive Tijardovića, skladatelja čije je djelo postalo neraskidivo povezano s Hajdukovim identitetom. Bista će ostati trajni podsjetnik na doprinos glazbene umjetnosti povijesti kluba i svim generacijama navijača.

Za sve koji nisu imali priliku prisustvovati izvedbi u kazalištu, Hajduk je osigurao poseban poklon: snimka pretpremijerne izvedbe bit će emitirana 13. veljače u 20 sati na službenom televizijskom kanalu HDTV, kao i na YouTube kanalu HNK Hajduk. Na taj način klub omogućuje da cijela navijačka zajednica, u Hrvatskoj i širom svijeta, sudjeluje u slavlju i osjeti posebnu energiju ovog povijesnog jubileja.

