Predzadnje pitanje na Milijunašu zbunilo voditelja i izazvalo veliku raspravu

Kviz koji već dugo drži poziciju najpopularnijeg uvijek privuče posebnu pozornost kada natjecatelj stigne do onih najvišh i najskupljjih pitanja.

U britanskom je tako izdanju kviza Tko želi biti milijunaš pitanje za pola milijuna funti (oko 580.000 eura) došlo iz sportskog svijeta i izazvalo je brojne rasprave na društvenim mrežama.

Natjecateljica je riješila prethodnih 13 pitanja, a onda na pretposljednjem zapela i na kraju kviz napustila sa samo 64.000 funti (oko 74.000 eura).

"Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, što je od navedenog tijekom službene utakmice ili meča putovalo brzinom većom od 260 milja na sat?", glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori bili su: teniska loptica, hokejaški pak, loptica za badminton i loptica za stolni tenis.

Natjecateljica Jen je iskoristila džoker "zovi" i upitala za pomoć oca, no on nije bio siguran. Odlučila je riskirati i kao svoj odgovor navela hokejaški pak, ali to je bilo netočno. Točan odgovor bila je loptica za badminton.

Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najbrži udarac loptice za badminton na službenom natjecanju dosegnuo je brzinu od 426 km/h,a rekord je postavio Danac Mads Pieler Kolding 10. siječnja 2017. u Bangaloreu.

Pitanje je zbunilo i brojne gledatelje, a jedan korisnik platforme X napisao je da bi bio "potpuno siguran" u hokejaški pak. Na to mu je kratko odgovorio i voditelj Milijunaša Jeremy Clarkson: "I ja."

Still staggered at this £500,000 question. I’d have been all in on ice puck and shown to be clueless 😟 pic.twitter.com/bO9y0dot79 — 𝙳𝚊𝚟𝚒𝚍 𝚂𝚝𝚎𝚠𝚊𝚛𝚝 (@david_stewart) May 3, 2026

